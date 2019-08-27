由金鐘視后嚴藝文執導、金馬影后謝盈萱主演的華視台式新喜劇《俗女養成記》，25日播出收視表現再創新高，4歲以上每分鐘平均收視在第七帖達1.38，第八帖的收視更創下《俗女》開播以來最高收視1.65，其中35歲至54歲女性收視更高達2.43，廣獲五、六年級女性觀眾共鳴，其中謝盈萱難得開金口演唱〈對你愛不完〉向劇中的父親陳竹昇表達歉意，成為當集感人又爆笑的亮點。

謝盈萱劇中為藍葦華助選。（華視）

謝盈萱飾演的陳嘉玲，劇中為幫青梅竹馬蔡永森(藍葦華飾)站上宣傳車大力輔選，在經過家門口金德興藥鋪時，想起跟父親(陳竹昇飾)吵架內心的虧欠，便順勢拿起大聲公向父親喊話說：「你女兒要跟你Say sorry，她不應該對你大小聲發脾氣，請你千萬不要計較，爸爸我愛你！」還唱了一段：「對你愛愛愛不完～」讓網友狂讚「笑死」、「太有哏了」! 更有許多觀眾覺得這段搞笑卻又令人感動噴淚，即使陳竹昇一句台詞都沒有，但光眼神的細膩演技就讓人感動爆表。

《俗女養成記》連吃飯戲都精彩。（華視）

吳慷仁在第八帖中演出陳家小叔陳晉清，回家與陳家人分享將在台南開寵物店開寵物美容店的創意，一家人團聚吃飯的橋段奪下收視最高點1.77，導演嚴藝文在映後直播時表示，以往拍吃飯戲都很難拍，稱讚《俗女》演員們吃飯戲都演得很自然，她笑說：「這一家人很會吃飯，看起來都好好吃的感覺! 如果有最佳吃飯獎我們一定拿第一！」她透露拍吃飯戲都會找台南當地的飯館做菜，還開放演員們點菜。謝盈萱也在直播中回應說：「道具菜超好吃，感謝道具組！」

夏靖庭、吳慷仁、陳竹昇父子三人對手戲精彩。（華視）

吳慷仁、陳竹昇《俗女養成記》對手戲精彩。（華視）

而阿公陳義生(夏靖庭飾)、陳晉文(陳竹昇飾)、陳晉清(吳慷仁飾)三人的父子戲也感動不少觀眾，劇中陳晉清因賭博欠下30萬巨款向懇請父親陳義生幫忙希望，感受到長子陳晉文覺得自己偏袒陳晉清的陳義生說出：「你也是當爸爸的人，他如果是你的孩子，你會怎麼做？」感動了不少觀眾，稱讚「這三個互飆演技真爽」、「三個影帝！」導演陳長綸坦言：「原本在劇本中阿公跟爸爸寫得沒有那麼突出，但在夏靖庭與陳竹昇的演出，讓這兩個角色亮了多！」而在影帝吳慷仁的加入下，讓原本這部以女性角度出發的戲劇，也增添不少感人的父子親情戲。

《俗女養成記》演員陣容堅強。（華視）

《俗女養成記》由嚴藝文、陳長綸共同執導，集結金獎帝后級的戲精演員，包括謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、陳家逵、宋緯恩、范瑞君、吳以涵聯合主演，以及徐譽庭、鄧安寧、葉天倫、廖怡裬、徐麗雯、張詩盈、王鏡冠、黃迪揚等客串演出。本劇改編江鵝同名作品台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育。

(中時 )