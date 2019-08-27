◎中國時報

● 短短48小時，台中、桃園接連發生長照悲歌，皆是年逾7旬老翁因不捨、不堪照顧久病的妻子，行凶後再輕生的案子。桃園77歲彭姓老翁不忍妻子被失智所苦，自己又剛被確診罹癌，26日凌晨推著妻子出門，兒子發覺有異尾隨，竟目睹老父親把老母親推落水溝，急忙下水救母。彭翁則趁隙輕生，警消早上7時許在3公里外水圳涵洞尋獲遺體。

● 鴻海創辦人郭台銘傳出6月時找上塔羅牌大師蘇仁宗，問卜2020總統大選結果，蘇鐵口直斷，郭將贏得2020年總統寶座，讓郭龍心大悅，堅定參選決心。台北市長柯文哲26日受訪時批評，「（郭董）不問蒼生問鬼神，壞習慣呀！」未料，下午柯就遭爆料，5年前也曾找同一位大師算命，上演打臉自己的荒謬戲碼。

● 高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講、提及自己大學時期的打工生活，遭黑韓粉專指他說謊、明明就是夜間部學生。韓國瑜25日晚間PO出畢業證書自清，昔日同窗黃國雄也公開在個人臉書貼出當年團體照及通訊錄，證明韓國瑜不但是東吳英文系日間部學生，連知名主持人利菁也是同窗。

● 高雄市長韓國瑜學歷遭黑後，又被爆靠退伍「加分」才上東吳大學。然而，退伍升學加分，並非為韓量身訂作，而是政府為鼓勵年輕人上進，迄今也有相關機制，況且韓也是憑藉自身努力，每日苦讀13、14個小時，無奈「十『月』寒窗無人問，一舉成名天下知」。

◎旺報

● 大陸對外開放再推重磅措施，大陸國務院26日發布《關於6個新設自由貿易試驗區總體方案的通知》，宣布增設江蘇、山東、廣西、河北、雲南、黑龍江等6個新自貿區，除屬擴大市場開放策略外，也被視為抗衡美國戰略布局之一。

● 大陸國務院26日宣布，將設山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6自由貿易試驗區，廣西南寧台商協會副會長林大為受訪指出，這當中許多集中在邊境省市，看出大陸要用邊境貿易導引人口和貿易流動。

● 正值中美貿易戰不斷加劇之際，大陸國務院26日公布，在山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江等6省區新設自由貿易試驗區，北京清華大學中國與世界經濟研究中心研究員袁鋼明表示，兩者之間雖然也有因果關係，但自貿試驗區更重要的任務，還是要改善中國國內經濟下滑的問題。

● 美國再對大陸提高關稅，貿易戰激化。大陸國務院副總理劉鶴昨出席2019重慶智博會開幕致詞表示，大陸歡迎世界各國包括美國在內的企業投資和經營，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和保護主義。劉鶴並喊話，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。

◎工商時報

● 中美貿易談判似又峰迴路轉。美國總統川普26日透露，中國貿易談判代表25日曾致電美方，邀請美方代表重回談判桌。川普並再度更新對中國國家主席習近平的評價，強調習是一位偉大的領導者，美方將接受中方的邀請，相信中美未來能夠達成協議。針對中方貿易主談者劉鶴表示中方願意以冷靜的態度通過磋商合作解決問題，川普更推文表達認同。

●中美貿易戰火力加碼，人民幣兌美元匯價波動加劇，26日反映實際投資心理的在岸價再貶逾700個基點，跌破7.15元，續創11年半新低，似有一路走貶趨勢，近日不排除失守7.2關口。

●資本市場波動加大，美債殖利率8月直直落，新錢投資撐不住承諾的高利率，大型壽險公司評估9月將再度調降宣告利率，且有可能是今年來最大一波，調降幅度可能達30個基本點（1基本點是0.01百分點），新台幣主力利變壽險可能從2.5％降到2.2％，美元利變壽險則可能降到3.2％附近。

●經濟部26日首度展示第一台MIT製自駕小型巴士「WinBus」。經長沈榮26日表示，透過技術處科技專案結合財團法人車輛研究測試中心（ARTC）串連產業，讓台灣自駕車系統逐漸完善，預計經二年沙盒測試後，於2021年開始量產製造。

(中時電子報)