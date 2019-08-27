繼美國國務院發出譴責聲明後，美國國防部今天也發布聲明，指大陸國脅迫南海主權聲索國行為違反國際秩序。

美國國防部今天發出聲明，對大陸持續採取行動，違反印太區域以規則為基礎的國際秩序深感關切。

國防部指出，大陸持續干預越南在其專屬經濟區經年累月的石油與天然氣活動，這與大陸國防部部長魏鳳和在香格里拉對話承諾的「堅持走和平發展道路」並不一致。

聲明表示，中方持續進行的霸凌手段無法贏得鄰國信任或國際社會尊重，脅迫東協聲索國等行為，令人嚴重質疑中方信譽。

國防部並指出，美國將繼續支持美方盟友與合作夥伴為確保印太區域具航行自由與經濟機會所做的努力。

美國務院日前以發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）名義發出聲明指出，重新部署探勘船是「北京逐漸增強恫嚇其它南海開發資源領土聲索國的行為，「大陸對和平解決海事爭端的承諾引發嚴重質疑」。

歐塔加斯表示，「最近幾週，大陸採取一連串積極步驟，干預東南亞國家協會（ASEAN）主權聲索國經年累月且經營有成的經濟活動」，美方認為這些行動意在「逼迫」這些國家「拒絕與外國石油及天然氣公司聯手探勘，只和大陸國營企業合作」。

大陸於13日在越南外海重新部署探勘船「海洋地質8號」，且有武裝海警船護衛。河內當局表示，此舉侵犯越方專屬經濟區。

(中央社)