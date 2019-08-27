你有想過飲料包裝的形狀為何都會不一樣？為什麼我們常喝的牛奶總是「方的」，而可樂汽水幾乎都是「圓型的」？有食品專家就表示，近日常見FB上跳出教人如何行銷，如何說故事的訊息，其中甚至說「可樂瓶為什麼不像牛奶瓶一樣是方的」的背後原因是因為行銷手法。對此，專家表示，「可樂具有內壓，所以圓柱體可以承受較高的應力」，才是正解。

臉書粉絲專頁「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，某天看到這則「可樂瓶為什麼不像牛奶瓶一樣是方的」，該文解釋「可樂之所以可以是圓的，牛奶瓶之所以一定要是方的，用了很多行銷術語，物流理論等等說了一大堆，大致不外乎是因為牛奶要放冷藏區，冷藏區貨架空間非常有限，為追求貨架空間最大效益，所以瓶子要設計是方的，以利用貨架所有面積不浪費，而可樂可以放在常溫區，所以沒這個要求」。

看到該文對飲料包裝的解釋，韋恩有不同看法，他說這是一個很好的行銷說法，可以說一大篇故事，但是在技術人口中，真正的理由可能就只是平淡無奇又枯燥的一句話，他認為正解其實就是：「可樂具有內壓，所以圓柱體可以承受較高的應力」。

韋恩再仔細說明，可樂與牛奶產品本質上最大的差異是，可樂是碳酸飲料，裡面有氣壓的，而壓力容器為了求取壓力平均，讓包裝材料使用最有效率，最好的形狀就是圓球或圓柱形。請問大家有看過方形的氣球、或是方的瓦斯桶嗎？就算我們硬要把壓力容器弄成方的，裡面的壓力（應力）也會把形狀撐（扯）成接近圓形的，除非不計成本，讓使用的材料非常強、非常厚。

韋恩做了一個小實驗，用平常裝非碳酸飲料的寶特瓶，灌入氣泡水，過幾天後，就可以看見「瓶壁鼓出來，從多邊形凸成圓形」。而他也解釋，裝非碳酸飲料的寶特瓶為了增加強度，側面會設計成多邊形的板片形狀，以強化抗壓性。

「為何技術人會被行銷人給氣死？」一個簡單的道理卻往往會被說成一大篇故事，韋恩不否認包裝行銷對產品的重要性，但他卻也提醒，在網路上看到各種故事，不妨也深入思考一下，不要輕信啊。

(中時電子報)