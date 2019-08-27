2017年，Pony偶然看到漫畫比賽的訊息，便去投稿。他以《失意的廖軒毅》這個作品得到第2屆WEBTOON漫畫比賽新秀獎，因而獲得在平台連載的機會。同年6月，《黑盒子》開始連載，至今已超過2年。

去年，Pony還過著蠟燭兩頭燒的日子；一邊接展場設計的案子，一邊畫漫畫，雖然收入源源不絕，兩邊加起來大約是社會新鮮人收入的6至7倍，但同時做2種工作，對他來說還是太辛苦。

「我後來覺得接案就是…..怎麼講……會磨損我的心志，影響我的創作。」因為接案並非創作，那是業主要求什麼就必須達成的一種工作。所以今年Pony將工作重心放在漫畫，偶爾接一些演講、課程，分享自己當漫畫家及創作的心路歷程，在公眾前露面的機會變多，知名度也大大增加。

當初投稿作品《失意的廖軒毅》與另一個短篇《黑天囪》，說的都是Pony自己的故事。看完的讀者紛紛覺得作者有「腦洞」，也就是想像力超乎常人。現在的作品，跟兩年前剛開始畫漫畫的時候相比如何？「我覺得就是明顯畫風有進步吧！而且敘事風格也不同，以前用大量的角色內心自白去講故事，現在則是用角色之間的對話來說故事，讓讀者可以立刻融入劇情。」此時，他又換成左手托腮。

雖然Pony被定位為驚悚恐怖類的漫畫家，但他也一直嘗試不同題材和故事，例如搞笑、愛情或奇幻類型。因此，在《黑盒子》系列中，整體畫風雖一致，但因題材類型不同，就會出現各種風格迥異的故事。像是《紅綠燈》就一點都不驚悚，純粹走愛情路線，《螞蟻》系列也是Pony自己比較喜歡的作品。

現在他仍過著晝伏夜出的生活，下午3、4點起床，每天花4至5小時畫漫畫，通常一直畫到凌晨才就寢。問他創作遇到瓶頸如何突破？會不會缺乏靈感或感到疲累？「是不會啦！」講到這裡他又右手托腮，瞇眼露齒微笑，「現在的困難點在於我比較不容易妥協，以前只要故事想得出來，可能就直接交稿了。現在則是自我要求較高，想把故事改到自己最滿意再交出去。」

過去Pony曾想把《黑盒子》改編成動畫或電影，目前仍沒有任何進度，他說：「有可能是自己實力還不夠，還要再繼續努力。」希望有朝一日，可以畫出能改編成電影或動畫的大作。

對於想成為職業漫畫家的創作者，Pony建議有興趣就投稿，不用想太多，如果獲得正式連載機會，有了稿費就能養活自己，不用擔心當漫畫家會吃不飽穿不暖，但必須要跨過那個門檻。「畢竟能畫出自己喜歡的作品是一件很好的事，如果剛好大家又喜歡，那就更棒了！」（記者／戴嘉芬）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)