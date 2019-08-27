台北榮總與義美吉盛簽約經營生活廣場美食街後，落選的大成公司一路打官司，並獲得台北高等行政法院及最高行政法院最後勝訴的判決，法院並認定義美吉盛持母公司的實績不符申請資格，但北榮對此判決僅表面尊重，再度主辦2次招標時，仍將不符申請資格的義美吉盛直接納入甄審，未進行最初的資格審查，且讓義美吉盛再度評選第1。

根據台北高等行政法院判決書指出，義美吉盛根本就不符合申請資格，更何況沒有自己的「經驗與實績」，卻能在「營運組織」及「人力資源及管理」2項取得接近滿分的高分，因此判決大成勝訴。

當時被告的台北榮總和參加人義美吉盛均不服而提起上訴，但最高行政法院並未改變最終結果，判決上訴駁回。

最高法院判決指出，義美吉盛提出他人履約經驗、優良實績認證及最近3年財務資料，與申請須知的規定不符且不相關，有混淆誤認之虞，屬於錯誤的事實及資訊，台北榮總及甄審會均應予排除，才可作為公平判斷的基礎。顯見北榮確實對法院判決毫不理會。

台北榮總回應表示，此案在收到最高行政法院判決確定後即撤銷原處分，但法院並未指摘義美吉盛不符合申請資格。經多次函詢財政部意見，並委請多家法律顧問協助，才召開第5次甄審會議，並選出最優申請人義美吉盛公司，一切程序均依法兼持公平、公正、公開原則辦理。榮總強調，大成長城2018年11月29日向財政部申訴已被駁回，且審議判斷也無指出義美吉盛不具申請資格。（記者／謝中凡）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)