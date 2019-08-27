阿翔與謝忻外遇激吻後停工2個月，8月20日在搭檔浩子陪同下，宣布回歸《綜藝新時代》節目，並表明和謝忻「沒有任何再聯繫的必要」；隔日輪到謝忻開道歉記者會，對於阿翔的「切割說」則表示：「他的選擇是對的。」不過，本刊調查，阿翔與謝忻不倫戀「案發現場」的花店，兩人都有投資，很難完全切割，而謝忻記者會上的花卉布置，也是由該花店提供。

阿翔與謝忻六月八日被媒體拍到街頭激吻，地點就在台北市大安區的花店「希朵花藝設計」門口，謝忻吻完阿翔後，不但在花店門口自拍美照，隔天還上傳臉書並發文「對於自己擁有強大的獨處能力我無比驕傲。」但隨著偷「忻」事件曝光，這家已開8年的花店是兩人共同投資的消息，便在花藝圈傳開。

不倫戀爆發當月，該花店意外地推出名為「友誼藏唇」的花束，更拿阿翔外遇事件大作文章，寫下：「輕輕地一吻，在唇齒的邊際，跨越友誼的那條線。」到了七月一日，花店再貼出「烏雲過後會是天晴亦或大雨？別怕，有我為妳撐傘無論晴雨。」明顯是借用阿翔老婆Grace回收偷腥夫的時事哏。

愛花的謝忻，經常買花回家布置，偶爾也會到自己投資的花店內拍照上傳，但皆未標出花店名稱和地點。八月二十一日她開道歉記者會，指定現場要擺設花卉，除了不少綠色植物，也放了幾盆該花店設計的祈福盆栽，其中風信子特地選用紫色，代表的是「道歉、後悔」，而紫薊花的花語皆有「堅強、獨立」意義，似想藉著花語打開復出之路。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)