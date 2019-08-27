吳佩蓉臉書。（翻拍自吳佩蓉臉書）

無黨籍高雄市立委參選人、也是揭發促轉會東廠事件的前促轉會前副研究員吳佩蓉表示，今年3月新聞局長王淺秋回應韓市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元，但卻少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。吳更批評王刻意隱匿裝修費用。對此，王淺秋回應，「鳳山行政中心市長室裝修工程」，預算金額94萬元、決標金額92萬元，但發現後續有需擴充之處，擴充金額為44萬2，結算金額136萬2000元。

吳佩蓉於臉書發文表示，今年3月21日，王淺秋局長回應韓市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元，尚在合理範圍。居然「刻意」少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。

吳佩蓉更指出，在王淺秋回覆這個問題的近一個月前（2月27日），市府早已追加45萬元裝修市長辦公室（三單位共用），換句話說，市長室裝修費總共是136萬2000元。

吳佩蓉提到，108年度，光是韓市長辦公室等局處的裝修費已經砸了959萬元。這些裝修費全由市民埋單，八個多月過去，迄今端出了多少讓「有感」政績，尚待市民公評。

吳佩蓉更認為，王淺秋身為市府化妝師，該傳遞正確訊息，不該睜眼說瞎話，刻意隱匿裝修費用。

據《聯合報》報導，對於遭批刻意隱匿裝修費用一事，王淺秋回應，「鳳山行政中心市長室裝修工程」，預算金額94萬元、決標金額92萬元，以廁所、隔間牆及天花板不變動為原則，並儘量以現有資源裝修調整，於今年2月4日開工。

王淺秋再接著表示，但在施工過程中，要因應隔間調整，以及一些設施不足和電線增設等需求，才擴充44萬，已於今年3月4日完工，結算金額136萬2000元。海洋局則依實際需要規劃，且海洋局辦公室有380坪，所需費用就較高。

(中時電子報)