去年嘉義發生了一件老爺侵犯女傭的戲碼。吳男多次雇用有輕度智障的小芸(化名)幫忙農務，小芸指控吳男於民國107年4月以要借錢給她為由將她騙至吳男住家，對她上下其手、侵犯得逞。隨後吳男被檢察官以加重強制性交罪嫌起訴，本以為又是一件「天理昭彰」很快會結案的案件，想不到案情進入嘉義地方法院後，竟然出現了大逆轉！除了判吳男無罪外，原因乍聽之下也讓人匪夷所思。

法官審理案件之後，發現雖然小芸的私處沾有吳男的DNA，但是其處女膜並無破裂，以及法官十分疑惑為何當吳男對小芸侵犯時，要求小芸以「女上男下」的姿勢時，小芸竟如此配合？雖然小芸說她有掙扎、拒絕，但是在驗傷時身上並無任何摩擦紅腫的掙扎外傷。且當法官在詢問小芸事情經過時，小芸的論詞總是前後不一等等的原因造成法官最後在判決時，判了吳男無罪。

雖然社會上總有層出不窮的性侵案件(法律上的強制性交罪)，但法官在判決此類案件時真的很困難，最常讓法官困擾的就是男女朋友要分手前的「分手砲」，所謂的強制性交罪有一個重要的要件就是：「違反他人意願」，就像是這件案子，雖然小芸說自己被性侵，也確實有「疑似」被性侵的痕跡，但是她當時的意願究竟為何，法官已經無法明確判斷，僅能依靠其他證據來判斷。

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(中時電子報)