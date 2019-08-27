高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選，但近日飽受攻擊，導致民調有下滑跡象。然而，國民黨僑選不分區立委童惠珍卻認為，僑界在國民黨初選後就成功整合，看到台灣黑韓、卡韓情況這麼嚴重，更加堅定支持，因為大家認為韓是經由黨內正當程序產生的候選人，本來就該全力支持。

韓國瑜曾在今年四月受邀到哈佛大學演講，接著到洛杉磯參訪高科技產業、舉辦招商座談會，還要跟僑胞吃晚宴，接著再去加州的史丹佛大學跟學生座談，最後參加矽谷論壇。當時韓國瑜受到許多僑胞熱烈歡迎。此外，韓國瑜正式被提名為國民黨總統參選人時，他也向海外僑胞發出「穿雲箭」，要僑胞寫信給僑居地政治領袖說明台灣經濟敗壞處境，一起保衛中華民國。

韓國瑜近日來嚴重被抹黑，僑界挺韓是否有鬆動？據中評社報導，童惠珍指出，海外僑胞可能人不在台灣，看這些事情非常超然，大家認為，既然國民黨已舉辦初選，且是有史以來公平公正公開程序所產生出的候選人，所以僑胞第一時間互相整合，即便以前是支持郭台銘或朱立倫，2020國民黨確定推派韓國瑜，僑胞就自己整合了。

童惠珍也提及，最近十天內，美國僑界就成立十幾個後援會，也對於韓國瑜預計9、10月即將訪美非常期待。菲律賓、馬來西亞、泰國、越南的後援會也都紛紛在成立，對僑胞來講，目標就是要讓國民黨重返執政。

(中時電子報)