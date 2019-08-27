林國慶到戶籍地參拜林氏祖先，網友說房子上面有雲龍，林國慶笑問真的府上有龍嗎？哈哈。(林國慶臉書)

前民進黨立委林國慶16日由其父親代將戶籍遷入嘉義縣竹崎鄉鹿滿村，被解讀為為山區立委選舉做準備，若國民黨無人參選，他將出馬對戰小英愛將民進黨立委陳明文。但他昨日在臉書透露，鄰居嬸嬸告訴他警察前幾天上門問他有沒有搬進去戶籍地。林國慶便跑到派出所說明，但他心裡也想問大立委陳明文這幾年來落籍那裡？都住在那𥚃呢？有相關單位去查戶口嗎？結果如何呢？是不是幽靈人口呢？

林國慶對遷戶籍一事表示，「三腳督」不利拉下陳明文，若國民黨有提名人選，自己就不會參選，但仍希望在野能選出最強人選對戰陳明文，國民黨可和各黨派做民調共推1人參選。

他昨日在臉書發文「警察伯伯辛苦了，造成你們困擾。昨晚到我的新戶籍地參拜林氏祖先，並查看房間擺設，結果隔壁嬸嬸跑來告訴我，前幾天警察來過並問我有沒有搬進去住，我了解這是他們職責所在，所以我馬上到派出所報到説明，所長剛好執勤中人很好也客氣，我表示整理好會入住的請放心。」

但林國慶也說「我心裏不禁要問，有人知道現任山區陳大立委這幾年來落籍那裡？都住在那𥚃呢？有相關單位去查戶口嗎？結果如何呢？是不是幽靈人口呢？誰能告訴我呢？謝謝🙏大家。」林國慶也留言說，千萬別怪罪辛苦的警務人員喔，這是他們職責所在。

網友們留言「陳明文一直住嘉義市從當縣長起就住嘉義市大家攏麻哉」、「陳明文66歲沒有住過山區10鄉鎮都沒有事，好恐怖的執政黨」、「國慶兄，他們應該很怕你，所以國家機器也出動了。加油！繼續讓他們晚上睡不著。」、「加油一下把陳X文拉下來户口在山區人在台北下架X文他不是好立委你要加油」、「 人未到就開始查戶口，嘉義縣的警民互動竟然會如此貼心，值得大推的國家機器~~」。

(中時電子報)