鴻海集團前董事長郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平於8月23日823砲戰紀念音樂會首度同框合影後，郭台銘參選傳言不斷，據媒體報導，郭台銘兒子郭守正近日曾與友人親口透露，「確定不等換瑜了！」

據鏡週刊報導，郭柯王三人合作成形後，私底下的動作不斷，先前一直傳說將等待國民黨內「換瑜」聲浪水漲船高，再以「第二名」之姿順利替補的郭台銘，如今親郭陣營透露，這個選項的可行性太低、變數太高，最後決定排除這個選項，近日郭台銘兒子郭守正更與友人親口透露，「確定不等換瑜了！」

知情人士透露，郭陣營判斷目前藍軍「草根藍」與「知識藍」的矛盾嚴重，正是郭台銘入場的最好時機點，更說「黨內幾乎找不到太多願意挺韓的青年代表。」表示韓國瑜一直以來對青年區塊的「不重視」造就這種結果。

而郭台銘若「不等換瑜」，連署參選將必須在9月17日總統參選連署期限截止前，以無黨籍身分登記參選，而為了募集28萬份的總統連署書，郭陣營近日進入備戰狀態，已委託製作手機連署APP，將用科技的方式衝破百萬連署。

(中時電子報)