前美女主播邱薇而昔在播報氣象時，因攝影棚光線讓她上衣變透視裝，露出性感黑Bra一戰成名，2015年閃嫁大她14歲的百億富商陳讚聲，婚後雖少公開露面，但仍會透過社群分享生活點滴，近日，她被拍到和老公現身中醫診所，求診助孕名醫，似乎也有傳宗接代的壓力。

據《鏡週刊》報導，邱薇而日前和老公現身專治婦科的中醫診所，常去該診所的民眾透露，連續好幾個月都有看到邱薇而來看診，而她掛號的醫師在幫女性解決婦科、受孕問題方面相當有名，看診幾乎都要等1個多小時以上。

其實，陳讚聲和前妻育有一女，39歲的邱薇而已是現成後媽，她和繼女感情也很融洽，現求診名醫，疑是豪門傳宗接代的壓力。對此，邱薇而大笑否認，表示自己之前皮膚過敏吃類固醇，導致代謝變慢發福，才想找中醫消水腫，她也強調畢生心願是當人妻，目前不想生孩子，只想享受戀愛一輩子，可見兩人婚後依舊甜蜜。

邱薇而成百億媳婦後，就專注在家庭上，平常也會在社群分享生活日常，除了享受美食、美酒，打高爾夫成了她最熱衷的事，之前更因在家打球，意外曝光超大豪宅，豪門生活似乎過得相當愜意。

(中時電子報)