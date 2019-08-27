安倍9月將進行大規模內閣改組 08:362019/08/27 中時 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三26日（台北時間27日凌晨）在巴黎G7高峰會議閉幕後召開記者會，會上宣布將於9月進行內閣改組並調整自民黨高層人事。 安倍在記者會上表示，「將做穩定與挑戰的強有力布局。」、 「自民黨老中青都有很多人才。我希望讓這些人也能有機會發揮。」 日媒報導，安倍有意進行大規模內閣改組，但可能留任副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉等人，以維持政權的骨架。 (中時 ) #安倍 #閣改組 #改組 #內閣 #自民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 安倍：南韓再三違反兩國約定 11:502019/08/23 國際 盧換小內閣 藍綠這樣質疑 13:282019/08/23 政治 盧秀燕小內閣異動 學者：接地氣否待觀察 14:282019/08/23 政治 燕小內閣換血 藍綠議員全問號 04:102019/08/24 地方新聞 《國際經濟》美日大致談妥貿易協議，盼9月簽署 09:262019/08/26 財經 貿易協議達共識 日降農產關稅美不撤汽車關稅 11:542019/08/26 國際 美日貿易談判順利 川普臨時開記者會 日媒全未趕上 13:472019/08/26 國際 那邊戰、這邊和 川普趁G7與日談妥這事 15:592019/08/26 財經 川普G7批南韓不聰明 安倍未發一語微笑以對 17:262019/08/26 國際 火速談妥貿易協定！美日元首打的是這算盤 17:352019/08/26 財經 國際熱門新聞 被控間諜罪 華裔澳洲籍作家大陸被捕 - 時事 淫魔富豪自縊亡 專家揭美監獄運作內幕 - 國際 這真的是肯德基？這家分店試推全素炸雞 - 時事 快沒空氣了! NASA衛星顯示亞馬遜大火的空汙量 - 國際 恫嚇南海主權聲索國 美國防部接續譴責陸 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。