日本首相安倍晉三26日（台北時間27日凌晨）在巴黎G7高峰會議閉幕後召開記者會，會上宣布將於9月進行內閣改組並調整自民黨高層人事。

安倍在記者會上表示，「將做穩定與挑戰的強有力布局。」、 「自民黨老中青都有很多人才。我希望讓這些人也能有機會發揮。」

日媒報導，安倍有意進行大規模內閣改組，但可能留任副首相兼財務大臣麻生太郎、官房長官菅義偉等人，以維持政權的骨架。

(中時 )