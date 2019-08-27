德國、加拿大、美國、法國、義大利、日本和英國組成的七國集團（G7）今天同意釋出2000萬歐元協助亞馬遜森林滅火，巴西總統波索納洛質疑此舉意圖使亞馬遜歸屬於國際。

巴西旱季森林火災頻繁，國家太空署（INPE）披露的衛星資料顯示，今年1月至8月在亞馬遜法定地區（Amazonia Legal）發生超過7萬5000起森林火災，與2018年同期相比增加84%。

巴西鄰國玻利維亞也努力控制境內的森林大火。玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）昨天說，願意接受國際援助，以撲滅奇基塔尼亞（Chiquitania）地區的火災。

近1個月以來，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）先是質疑INPE的數據，然後又在沒有提出任何根據的情況下，指控非政府環保組織（NGO）可能參與這些火災，以轉移政府削減移撥資金給NGO政策的注意力。

巴西政府對森林火災嚴重性的反應，引起公眾憤怒和抗議浪潮，環保人士指責波索納洛鼓勵礦工和伐木工人，故意釀成火災，非法開發土地。分析顯示，毀林和森林火災的數量增加，與環境違法行為罰款急劇下降有正相關。

包括法國、德國、愛爾蘭在內的許多歐洲國家均抵制巴西肉類和農產品，甚至威脅推翻南美南方共同市場（Mercosul）和歐洲聯盟在6月底達成的自由貿易協定。

8月26日在法國西南部比亞里茲舉行的七國集團峰會最後一天，集團國家領袖宣布釋出2000萬歐元，協助撲滅亞馬遜森林大火，大部分金額將用於派遣飛機滅火；並支援一項由聯合國在9月發布的中期植樹造林計畫。

G7宣布有關決議後，波索納洛即在網路上發言，質疑G7國家背後真正意圖，是讓亞馬遜領域歸屬於國際，「仿佛巴西是一處殖民地或一處無人的土地。」

法國總統馬克宏多次強調，亞馬遜是地球的共同財產，所有人都參與其中，但法國的感受更深，因為法屬圭亞那在亞馬遜地區。

英國倫敦國王學院巴西研究所所長白瑞拉（Anthony Pereira）認為，波索納洛政府處理環境問題的方式，為「亞馬遜不屬於巴西，而是國際社會的共同財產」這樣的假設性思考提出解釋；但這不能成為侵犯巴西對這片土地主權的藉口。

雖然波索納洛說，G7國家幫助撲滅亞馬遜森林大火背後的意圖不明，巴西國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）表示不影響國家主權，並歡迎所有來自國際社會的援助；但席瓦認為亞馬遜大火的國際反應「過於誇張」、「批評太強烈」。

席瓦指出，已派遣4萬3000名武裝部隊和空軍飛機前往亞馬遜法定地區滅火，以色列也將派遣飛機協助撲滅亞馬遜森林火災。

(中央社)