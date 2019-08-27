爭議多時的高雄港區土地開發公司董事長、總經理人事案，8月26日傍晚召開臨時董事會議決確定，董事長沈妙姿（中央推派）、總經理洪東煒（高市府推派）。可望未來市港增進合作，加速開發港區，共創繁榮。

高雄市都發局長林裕益，也是市府派任土開公司董事，對此表示，港務公司與高雄市府為港市合作、共同開發高雄港區，雙方才合資成立公司進行合作開發，以互蒙其利。

新聞稿指出，高市府、港務公司合資成立的「高雄港區土地開發公司（土開公司）」，經營範圍為高雄港區1至10號碼頭、16至18號碼頭、21號碼頭，總計面積32公頃，是高雄港區最精華地帶。

為加速高雄舊港區轉型與繁榮，林裕益表示，土開公司營運至今2年多，為提升績效，高市都發局、交通部航港局、港務公司三方，歷經半年協調，終將簽定「高雄多功能經貿園區第20工區」開發協議書。簽定後，即可由土開公司進行招商引資建設港區，創造商機及就業機會。

高雄多功能經貿園區全區面積約590公頃，是高雄城市發展的核心區，目前尚待開發土地約260公頃（占44％），其中就包括土開公司經營範圍，緊臨港區的碼頭倉庫群土地32公頃，極具開發潛力。

(旺報 )