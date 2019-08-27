洋基與道奇第2戰的爭議判決似乎真相大白了，道奇二壘手孟西(Max Muncy)坦承「假摔」以欺騙主審喊停，使得洋基托瑞斯(Gleyber Torres)跑回本壘的得分不算。這算是相當聰明的伎倆，孟西的演技，賈登納(Brett Gardner)的惡名，再加上一個對洋基不爽的主審就成功了。

當時賈登納滑向二壘時確實撞到孟西，但是力道沒那麼誇張。孟西說：「當然還是很痛，但有一部分是演出來的。」當時孟西沒辦法傳一壘雙殺，所以他假裝被撞傷，投手簡森(Kenley Jansen)趁機要求主審喊停比賽，以阻止托瑞斯跑本壘。

賈登納近來屢次得罪執法人員，這次疑似故意撞人(後來宣判為合法滑壘)，而且二壘審第一時間判出局(後來改判安全上壘)，可能影響了主審的判斷。無論如何，孟西的奸計得逞，主審在托瑞斯跑到三壘與本壘中途時喊停，所以托瑞斯被回溯到三壘。

洋基總教練波恩(Aaron Boone)指出孟西倒地的同時，托瑞斯已經起跑了，他的跑壘應該有效。洋基原本一二壘有人，托瑞斯是被打者的滾地球強制推進到三壘，通常野手倒地他也會被允許可以多跑一個壘包。

依照規則，主審應當在有人受傷時暫停比賽，但不宜在跑壘結束前喊停(除非是跑者受傷)。然而主審握有場上最大權力，不好的判決也是判決，洋基當時只能忍了。大概是最後輸球讓波恩愈想愈氣，才嗆聲要向聯盟討公道。

(中時電子報)