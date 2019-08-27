今天早上菲律賓東方海面上的熱帶低壓，氣象局發布已經升格成第12號颱風「楊柳」。氣象專家吳德榮說，各國系集模式模擬指出，楊柳將穿過呂宋島進入南海。仍有部分模擬，因預測太平洋高壓偏弱，楊柳的路徑較偏北，但機率相對較低，可以繼續觀察。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」說道，最新歐洲模式指出，今天、明天(27、28日)受太平洋高壓及熱帶系統外圍，雙重沉降氣流影響，各地天氣很炎熱，有「極高溫」出現的機率。且山區午後對流不明顯，範圍小、雨也很少。今天氣溫北部24~37度、中部24~36度、南部24~35度、東部23~36度。

吳德榮說，周四(29日)全台晴朗炎熱，西半部有午後雷雨，花東亦有局部陣雨。熱帶系統穿過呂宋島而進入南海後，周五、六(30、31日)台灣附近水氣增多，北部、東半部有陣雨，西半部午後有雷陣雨，雨勢也較大，氣溫稍降。

歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，該熱帶系統在太平洋高壓南側，受偏東風導引，穿過呂宋島而進入南海，對台無直接影響。仍有部分模擬，預測高壓偏弱，熱低壓路徑較偏北。

圖為上午、下午降水預報，全台幾乎無雨，只有35度~37度的極高溫。(氣象局)

高壓勢力西伸 天晴炎熱外出防曬（中天新聞）

(中時電子報)