洛杉基在臉書上呼籲藍軍應開始行動。(圖/翻攝自洛杉基臉書)

高雄市長韓國瑜近來受綠營媒體抹黑不斷，連學歷都能夠遭到假消息攻擊，但卻不見國民黨的力量團結起來進行反擊，自由作家洛杉基對此感到相當不滿，他在臉書上表示，如果藍軍還希望韓國瑜帶起「母雞帶小雞」的效應，現在就應該對那些「黑韓部隊」進行反擊！

洛杉基認為，現今對民進黨而言，黑韓已經成為主流，只要不停攻擊就可以在選戰上做出效果，再者又不見藍營的團結力量進行反擊，讓他相當不滿，他表示，如果國民黨還希望韓國瑜能發揮「母雞帶小雞」的功能，就請從現在開始針對所有黑韓的謊言、粉專、流言，進行反擊，別袖手旁觀還希望韓粉投你一票！尤其是那幾個積極黑韓的綠營立委、議員候選人，千萬別饒了他們！

文章一出立即獲得網友支持，更有網友呼籲藍色選民和韓粉，定期提供全台挺韓、黑韓或裝啞巴立委名單，不挺韓的一票都不給他，挺韓的大力幫他拉票！這樣才能揪出害群之馬，別以為躲在後面票就會自動來，讓不挺韓立委全落選！

網友回應。(圖/翻攝自洛杉基臉書)

(中時電子報)