一名80歲老翁向媒體控訴，遇上「超高明新型詐術」，原本是要賣2500萬元的房子，卻因為印章離開自己視線幾秒鐘，賣房瞬間變成背債2億元！

北市老翁高為邦聲稱，10年前與合夥人出售台北市中正區汀州路附近一棟透天厝，羅姓買家要求要找銀行信託，確保交易安全，其實卻是設下陷阱，與他們簽約的不是銀行，而是一間資產管理公司。

高為邦向《鏡週刊》投訴，簽約時他一時疏忽將印章交給該公司的人，被拿去偷蓋了一份借款合約，該合約為羅姓買家向資產公司借款4500萬元，以該棟還沒買到的透天厝為抵押，而高為邦等賣家竟是連帶保證人！

更可怕的是，這筆借款年利率20％，借款半年，之後若不償還本息，罰款73%！連年累積下來，高為邦等人負債高達2億元。

之後高翁等人提告，但檢察官作出不起訴處分，高翁表示，自己掉入精心設計的陷阱，就算官司告不贏，也要把被騙過程公諸於世，以防有人再被騙。對於高翁的控訴，該間位於北市復興南路的資產管理公司尚未回應。

(中時電子報)