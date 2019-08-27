警方連夜調閱相關監視器，迅速鎖定7名嫌犯，將全案相關人員帶返分局訊問。（馮惠宜翻攝）

台中26日深夜9點多在天津路與綏遠路口一家超商前爆發一件17歲少年遭眾人拿棍棒圍毆暴力事件，據了解該民男子疑似因感情與債務糾紛遭另名黃姓男子撂人圍毆，經報警後警方立即啟動快打，出動8車16名警力，眾嫌聽到警鳴聲逃竄，救護人員也將傷者送醫，幸暫無生命危險；台中市第五分局也連夜調閱相關監視器，迅速鎖定7名嫌犯，4小時內將7名嫌疑人帶返分局釐清案情，依法嚴辦。

這起街頭鬥毆事件發生在26日晚間9點半左右，經了解受傷的黃姓少年女友是率眾打人的19歲黃姓男子前女友，除感情糾葛不清，黃男欠黃少2萬多元，26日晚黃少約黃男約談，黃男帶著6名友人到場，兩人談判時，未料黃男用言語惹怒黃少，黃姓少年怒砸手機，眾人隨從地上撿起鐵製門把往黃少頭猛K，黃男傷者抱頭逃竄到附近一家彩券行求救。

警方獲報出動快打，眾嫌聽到警鳴聲開車逃竄，救護人員也將傷者送醫，幸暫無生命危險；台中市第五分局也連夜調閱相關監視器，迅速鎖定7名嫌犯，4小時內將7名嫌疑人帶返分局釐清案情，將依社會秩序維護法及刑法傷害罪嚴辦。

由於當時街上還有不少路人，目睹眾人拿棒棍打一人的恐怖景象，路人直說，聽到警車警鳴聲，凶嫌全都跳上車逃了；警方在鬥毆現場查獲一支鐵質門把，疑為傷人工具，警消將少年送到中國附醫治療。

台中市第五分局連夜調閱相關監視器，迅速鎖定7名嫌犯，分赴大雅、豐原、彰化及苗栗等處，將全案相關人員帶返分局釐清案情，依法嚴辦。

(中時 )