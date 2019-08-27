美國知名媒體找來一群專家針對新賽季例行賽MVP得主進行預測，結果公鹿隊當家球星「字母哥」阿提托康波以最高得分完成衛冕，勇士史提芬柯瑞緊追在後，湖人核心人物詹姆斯名列第三，但沒想到的是火箭一哥「大鬍子」哈登竟然連前六都排不上，太讓人意外了。

NBA的格局在今年夏天徹底改變，從先前的報團趨勢轉變為雙雄陣線為主，湖人詹姆斯與安東尼戴維斯，快艇里歐納德和保羅喬治，籃網杜蘭特與厄文，七六人恩比德和班西蒙斯，火箭哈登與韋斯布魯克，讓新賽季更有看頭。

然而專家們在投票預測MVP的時候依舊看好阿提托康波能夠連任，獲得30.3%的第一名選票，總得分90分領先群雄。

史提芬柯瑞以27.3%的第一名選票、63分緊追在後，詹姆斯獲得34分(12.1%第一名選票)排名第三，七六人恩比德33分(15.2%第一名選票)名列第四，安東尼戴維斯25分第五，金塊約基奇19分第六，快艇里歐納德16分第七，其他獲得選票的還有拓荒者利拉德、哈登、籃網厄文與快艇保羅喬治等人。

(中時電子報)