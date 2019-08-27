民進黨前立委林濁水曾在四月指出，相對於高雄市長韓國瑜，鴻海創辦人郭台銘參選將讓民進黨的總統選情更艱鉅。林濁水表示，當時韓國瑜如日中天，但他說一定不會是民進黨對手，理由是「因為我對台灣有信心」。這番話也被網友砲轟「胡說八道」。

林濁水昨在臉書指出，有民調顯示，郭柯合大勝蔡，更大勝韓。他說這印證了4個多月前的專訪中說「郭台銘才是民進黨的對手」。林濁水也提及，當時韓國瑜如日中天，但他說一定會下去，不會是民進黨對手。「理由？因為我對台灣有信心」。

郭台銘四月時宣布參選總統，林濁水當時表示，相對於韓國瑜，郭參選會讓民進黨的總統選情更艱鉅。他認為，郭台銘有些政策也跟國民黨不一樣，民進黨不能用過去打國民黨的方式來打郭台銘。

然而，七月時，國民黨總統初選結果出爐，韓國瑜以44.8％大勝郭台銘的27.7％，將由韓國瑜代表國民黨角逐2020總統大選。

網友則認為「胡說八道」、「那是還沒開始選，開始確定人選就是走下坡」、「還在自圓其說哦？各種的交叉民調，韓國瑜還是勝出」、「談談賴清德吧！今天誰人不知，只有賴清德才能跟韓國瑜對決，不是嗎？結果，被你們民進黨自己給做掉了，這叫咎由自取」。

(中時電子報)