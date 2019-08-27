魯明哲不輕敵，走遍大街小巷非常勤快。(呂筱蟬翻攝)

2020立委選舉桃園市第三選區（中壢區），向來被認為藍大於綠，藍綠支持比例約是6比4，但在市長鄭文燦的執政下，雙方拉近到5.5比4.5，國民黨推派魯明哲，對上民進黨彭俊豪，縱使魯當過市長實力堅強，但他仍不敢輕敵走遍大街小巷，全力拚搏立委之戰。另外，時代力量則推派桃園市產業總工會顧問林佳瑋迎戰。

縱使外界認為魯明哲及彭俊豪實力相差懸殊，但有地方人士分析，彭俊豪個人行事風格、選民服務都做得很好，加上他年輕、親和力強，人緣好又身段低，外界對他有非常好的印象，可惜就是民進黨遲未推派人選參戰，他有點像是被趕鴨子上架，太晚宣布參選導致起步太晚，若早一點投入選戰，勢必大有可為。

因為外界太看好魯明哲篤定當選，反而讓他不敢大意，幾乎所有大小場合，無論是否人潮聚集之處，都能見到魯明哲的身影，也讓鄉親佩服他的勤快，更因為他當過中壢市長，且連兩屆市議員最高票當選，若立委之戰只有小贏，對他而言根本掛不住面子，所以勤跑基層力拚選票最大化，無論如何都要鞏固至少6成得票率才真正算贏。

今年的立委選舉，母雞也成為另類焦點，鄭文燦在桃園，尤其是客家選區著墨甚深，執政滿意度有目共睹，而韓國瑜也算是國民黨歷屆總統參選人中最強母雞，屆時雙方將如何拉抬中壢區的立委選情，也是一大看點。

(中時 )