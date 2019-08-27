19歲少年因同居女友近日常至男同事黃男家過夜，而心生不滿。在一次爭吵後，失手將女友勒斃。張男將女友曾女勒斃後，即換上白色帽T與朋友交代遺言後遂持美工刀朝自己右頸割去。隨後被朋友及時救起，少年也因殺人罪被判了13年。

張男和曾女是男女朋友，但最近曾女卻到男同事家住、同睡一張床，並刻意告訴他，從交往至今已提約3次。在曾女又連續兩天夜不歸宿後，張男逼問女友是不是又去同事家睡，因女友完全不理他導致其失去理智，用力勒住女友脖子，造成曾女窒息死亡。

由於少年對於自己所犯的罪刑全都坦承且在羈押期間陸續寫下了「親愛的寶貝我又想妳了，我好後悔我所做的事，我太自私了，對不起。沒有妳的日子要如何走下去，到底為什麼要救一個殺人犯呢」、「該如何面對妳的父母呢，我有辦法開口嗎，每天心都好累這是我必須要面對的即使承受不住也必須堅持下去，因為這是一條贖罪之路」等內容，法官認其有悔意判其13年有期徒刑。

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