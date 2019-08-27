氣象局表示，今（27）日天氣晴朗炎熱，白天台北市、新北市盆地，基隆市及桃園市為黃色燈號，須注意防曬。高溫區域黃色燈號（攝氏36度以上）為基隆市、新北市、桃園市、台北市。

氣象專家吳德榮則在個人專欄指出，這是受到太平洋高壓及熱帶系統外圍雙重沉降氣流影響，今明兩天各地晴朗穩定炎熱。

氣象局說，今天僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區，高溫比昨天更高，紫外線指數偏高。

此外，氣象局預估，位於菲律賓東方海面的低壓，昨天已增強為熱帶性低氣壓（TD17），有持續發展為輕度颱風的趨勢；不過未來朝西北西通過菲律賓進入南海的機率最高，短時間對台灣的天氣沒有直接影響。

天氣風險公司則認為，除了本周的熱低壓TD17，下周菲律賓東方持續有熱帶擾動生成的可能；要留意的是周末到下周發展起來的熱帶天氣系統，影響台灣的機率比較高。主要原因是目前太平洋高壓在台灣上空，周四起高壓會略往東退，若在菲東有擾動或颱風生成，沿著太平洋高壓西南側外緣往台灣南邊海面接近的機率就會提高。

北部高溫亮黃燈 菲東海域持續熱帶擾動（中天新聞）

(中時 )