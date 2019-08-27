獲民進黨提名參選下屆台南第一選區立委的賴惠員，日前與台南市立法委員葉宜津一同出席民進黨黨部的選區組織會議，會後賴惠員於臉書呼籲黨中央將葉宜津列入不分區立委安全名單，引起臉書粉絲兩極反應，葉宜津則「不予回應」。

賴惠員於臉書上表示，葉宜津委員是一位優秀的民意代表，更是我民主前輩，期望黨中央審慎思考，將葉宜津委員列入不分區立委安全名單，一起打拚，成為前進國會最有戰鬥力的「最強台南隊」。

由於民進黨有意角逐台南市第一選區立委者有4人，民進黨黨內初選後，賴惠員以0.3065勝出，贏過前台南市副市長顏純左的0.2325、尋求7連霸的現任立委葉宜津的0.2240、及前委會副主委李退之0.0784，葉宜津還曾指控對手初選涉嫌賄選。

賴惠員初選後勤跑基層接地氣，強調民進黨靠動員群眾和選舉起家，相信黨內同志一定會情義相挺，此次她在臉書釋出善意，不但葉宜津不願表示看法，反對者在賴惠員臉書粉絲紛紛留言，「請換新血吧！都幹這麼多次了」、「葉委員……當十幾年的吧該交棒了！」，這個讚按不下去啦，「要對自己選情有把喔……這樣是政治酬庸不必吧！」。

但也有支持者留言，「同心協力炮口應對外不對內，贏得了勝選才是目標的。」、「再次進入立法院是多數人的期望，葉宜津委員在建設大台南的交通建設有重大的貢獻。所以應該讓葉宜津委員再次進入立法院。」

(中時 )