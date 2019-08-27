竹北〈LAZO藍佐牛排館〉主廚Thomas邱兆毅每個月都會設計10多種不同的開胃小食Amuse Buche，且附在套餐中送給客人「殺必死」，圖為用魚子醬點綴的〈煙燻鮭魚甜筒〉。（圖／姚舜）

竹北〈LAZO藍佐牛排館〉本季新菜單Amuse Buche開胃小食之一〈牛肚酥盒〉，是在迷你法式酥盒內加了燉牛肚作餡，再搭配飛魚卵呈現，周邊並另外又附了甜菜根凍陪襯。（圖／姚舜）

在獨棟式的美式牛排館內品嘗〈海參鑲肉〉，彈Q的刺參內鑲的還是製作新竹槓丸的豬肉！這是竹北〈LAZO藍佐牛排館〉主廚Thomas邱兆毅，為不吃牛肉的客人準備的主菜選擇之一。這「跨菜系」，一跨還跨得真遠！其實，今年2月農曆新年前才開幕的〈LAZO藍佐牛排館〉，菜單上除了美味的美式牛排外，其他很多菜式不是「接地氣」並內蘊著台味，就是兼容並蓄、旁徵博引地用了不同菜系的元素與廚技詮釋演繹。

也就是因為「暢遊寰宇」的味道，〈LAZO藍佐牛排館〉很快得到了竹科新貴的青睞，在競爭激烈的新竹餐飲市場有馬一席之地。同時因為有些食材或菜餚其它地方吃不到，有些台北吃貨會專程前往〈LAZO藍佐牛排館〉以口舌朝聖。

曾在台北君悅酒店歷練，後來一路幹上大直維多麗亞酒店西餐行政主廚的邱兆毅，因發現手抬不來、身體健康出現警訊決定離開原職在家修養。「有足足一年半的時間完全沒收入呢！」，邱兆毅說，一直不動也不是個辦法，所以當在新竹經營〈斑馬.美義餐廳〉、〈紅倉庫歐陸廚房〉與〈好旬日食〉等多品牌的周家兄弟找到他，表示有意開設牛排餐廳並請他擔任主廚後，邱兆毅決定復出，從新竹重新出發。

提供鑷子讓客人夾食的〈焗烤田螺〉，也是竹北〈LAZO藍佐牛排館〉的Amuse Buche之一。（圖／姚舜）

提供鑷子讓客人夾食的〈焗烤田螺〉，也是竹北〈LAZO藍佐牛排館〉的Amuse Buche之一。（圖／姚舜）

〈LAZO藍佐牛排館〉是一斥資3000萬元打造的獨棟式建築，前庭花園與噴水池的設計使之流洩著一股南歐莊園的氣質。室內80多坪，挑高5米、可容納60人用餐，並有3間包廂，可全部連通接受企業訂席辦「牛排趴」。因為「獨棟」，周邊豪宅林立，使得餐廳在竹北成了「優雅的存在」。

新竹因科學園區，當地人平均所得高，儲蓄率也高，因「含金量」高，吸引不少企業前去投資開設高級餐廳企圖「淘金」。在〈LAZO藍佐牛排館〉之前，新竹即有不少優質牛排館各擁客源、各據一方。而〈LAZO藍佐牛排館〉能成功切入市場，靠的不只是獨特的建築格局與室內裝潢，菜式是重要關鍵。

竹北〈LAZO藍佐牛排館〉的〈蟹餅〉，做工繁浩、結構複雜，最上層並用了一層〈冰花薄脆〉覆蓋。（圖／姚 舜）

竹北〈LAZO藍佐牛排館〉的〈蟹餅〉是以球形呈現，碗內還襯了海膽蒸蛋、紅甜蝦，以及用甜菜根打出的乳沬。（圖／姚舜）

邱兆毅設計的〈香煎干貝〉，用了胡麻醬拌堅果、芝麻油海苔、鹽漬鱈魚洋芋，以及大白菜豆奶晶球搭配，也就是如此「用力」，讓客人感覺超人值。（圖／姚舜）

不少國人將牛排餐廳視為「最高級西餐廳」，所以近年除國際連鎖牛排紛紛來台搶灘，台灣自創品牌牛排館亦一家接一家開。如何與市場同業區隔、走出差異化特色，成了經營者的挑戰。〈LAZO藍佐牛排館〉的成功要素是：1.用獨特食材入饌，2.以法式當代精緻廚藝演繹牛排以外的菜式，以及3.超值的訂價策略。

在竹北〈LAZO藍佐牛排館〉享用套餐，只要加價300元就可以享用一份大份〈香煎鴨肝〉，鴨肝旁並並附了一支〈功夫鴨腿棒棒糖〉。（圖／姚舜）

〈香煎海肥蝦〉搭配的是用米玉濃湯作的微波蛋糕，以及一迷你的酥炸海鮮餃。（圖／姚舜）

竹北〈LAZO藍佐牛排館〉主廚邱兆毅作的〈牛肉澄清湯〉，味道非常鮮濃，湯內並附了一個以牛肚與牛腿肉作餡的〈牛雜可麗餅〉。（圖／姚舜）

以牛肉為例，在〈LAZO藍佐牛排〉菜單上經常會出現邱兆毅去刻意找來的特有種牛肉讓客人嘗鮮或感受非凡。如這一季他就用了澳洲穀飼700天的奧汀牛肋眼烤製牛排，這種牛採700天全穀物飼養，油脂豐厚、烤好後除肉質口感柔嫩，最重要的是「香」。

〈LAZO藍佐牛排館〉的〈煙燻番茄奶油湯〉，是將番茄煙燻後與炒到焦糖化的洋蔥、雞湯與鮮奶油一起熬煮，呈盤時碗內並附了煎烤的熟成鴨胸肉，以及帕瑪森起司片捲。（圖／姚舜）

邱兆毅作的〈路易斯沙拉〉，蘿蔓生菜上放的是用燒雞醬與鹹蛋黃提味的蟹肉，旁邊另附了炸鴳鶉蛋搭配。（圖／姚舜）

竹北〈LAZO藍佐牛排館〉為不吃牛肉客人設計有其它主菜，圖為以豬里肌、豬耳朵和豬五花分別料理再共構的〈豬肉嘉年華〉。（圖／姚舜）

〈LAZO藍佐牛排館〉菜單的〈雞排〉，是用十八養場紅玉雞先Sous-vide後再將表皮煎焦，最後送烤箱爐烤，成菜後表皮酥脆、肉質柔嫩細緻。（圖／姚舜）

邱兆毅領著〈LAZO藍佐牛排館〉的廚藝團隊以當代精緻西餐廚藝技巧「賣力炫技」，並重視菜餚形色與呈盤，所以讓餐廳菜單上牛排以外的菜式顯得「與眾不同」。例如他會設計用迷你甜同盛裝鮭魚韃靼並用魚子醬綴飾，法式甜點的酥盒內裝了燉牛肚後，成了討好取悅客人的Amuse Buche開胃小食。將墨魚燉飯「封鎖」在小球體內，是國外有些高檔法菜餐廳主廚用來愉悅客人的「小技」，〈LAZO藍佐〉雖是牛排館，卻一樣可以嘗得到各式樣在精緻義法餐廳才有的美餚。

牛排館也可以嘗到海參？別懷疑，竹北〈LAZO藍佐牛排館〉菜單上就有〈海參鑲豬肉角蝦〉，彈Q的海參內鑲的還是用來作槓丸的豬肉呢。（圖／姚舜）

〈LAZO藍佐牛排館〉主廚系出名門，店內〈澳洲穀飼700天肋眼牛排〉油花均勻檔次勝過Prime級牛肉，烤至三分熟出菜，風味與口感皆上乘。（圖／姚舜）

〈LAZO 藍佐牛排館〉的這一餐後甜點，是以不同樣態呈現水蜜桃的滋味。（圖／姚舜）

竹北〈LAZO 藍佐牛排館〉餐後甜點由左至右為：〈巧克力泡芙〉、〈藍莓凍〉，以及〈覆莓子巧克力冰棒〉。（圖／姚舜）

「慷慨主義」是〈LAZO藍佐牛排館〉讓客人「一試成主顧」的成功要素之一。午餐套餐5道菜、900元起，晚間套餐6道菜、1280元起。邱兆毅每個月會研發10種以上的Amuse Buche，這些「前菜中的前菜」不會向客人收費，是當「殺必死」給客享用。又例如，旦凡享用套餐的客人，只要加價300元，就可加點用表面覆著一層茶凍的〈香煎鴨肝〉，這鴨肝上桌時還搭配了一〈功夫鴨腿棒棒糖〉，這樣的菜餚、這樣的訂價，確實超值。

〈LAZO藍佐牛排館〉的牛排刀是訂製，上面刻有主廚和老闆的姓氏。（圖／姚舜）

獨棟式的〈LAZO 藍佐牛排館〉，挑高很高、採光良好，在裡面用餐很 舒適。（圖／姚舜）

曾任觀光飯店行政主廚的Thomas邱兆毅（中），領著竹北〈LAZO 藍佐牛排館〉的廚藝團隊以美味挑逗科技新貴的味蕾。（圖／姚舜）

〈LAZO 藍佐牛排館〉的內外場團隊成員都很年輕，但憑專業與熱忱與紀律傳遞優勢用餐體驗。（圖／姚舜）

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