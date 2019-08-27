在獨棟式的美式牛排館內品嘗〈海參鑲肉〉，彈Q的刺參內鑲的還是製作新竹槓丸的豬肉！這是竹北〈LAZO藍佐牛排館〉主廚Thomas邱兆毅，為不吃牛肉的客人準備的主菜選擇之一。這「跨菜系」，一跨還跨得真遠！其實，今年2月農曆新年前才開幕的〈LAZO藍佐牛排館〉，菜單上除了美味的美式牛排外，其他很多菜式不是「接地氣」並內蘊著台味，就是兼容並蓄、旁徵博引地用了不同菜系的元素與廚技詮釋演繹。
也就是因為「暢遊寰宇」的味道，〈LAZO藍佐牛排館〉很快得到了竹科新貴的青睞，在競爭激烈的新竹餐飲市場有馬一席之地。同時因為有些食材或菜餚其它地方吃不到，有些台北吃貨會專程前往〈LAZO藍佐牛排館〉以口舌朝聖。
曾在台北君悅酒店歷練，後來一路幹上大直維多麗亞酒店西餐行政主廚的邱兆毅，因發現手抬不來、身體健康出現警訊決定離開原職在家修養。「有足足一年半的時間完全沒收入呢！」，邱兆毅說，一直不動也不是個辦法，所以當在新竹經營〈斑馬.美義餐廳〉、〈紅倉庫歐陸廚房〉與〈好旬日食〉等多品牌的周家兄弟找到他，表示有意開設牛排餐廳並請他擔任主廚後，邱兆毅決定復出，從新竹重新出發。
〈LAZO藍佐牛排館〉是一斥資3000萬元打造的獨棟式建築，前庭花園與噴水池的設計使之流洩著一股南歐莊園的氣質。室內80多坪，挑高5米、可容納60人用餐，並有3間包廂，可全部連通接受企業訂席辦「牛排趴」。因為「獨棟」，周邊豪宅林立，使得餐廳在竹北成了「優雅的存在」。
新竹因科學園區，當地人平均所得高，儲蓄率也高，因「含金量」高，吸引不少企業前去投資開設高級餐廳企圖「淘金」。在〈LAZO藍佐牛排館〉之前，新竹即有不少優質牛排館各擁客源、各據一方。而〈LAZO藍佐牛排館〉能成功切入市場，靠的不只是獨特的建築格局與室內裝潢，菜式是重要關鍵。
不少國人將牛排餐廳視為「最高級西餐廳」，所以近年除國際連鎖牛排紛紛來台搶灘，台灣自創品牌牛排館亦一家接一家開。如何與市場同業區隔、走出差異化特色，成了經營者的挑戰。〈LAZO藍佐牛排館〉的成功要素是：1.用獨特食材入饌，2.以法式當代精緻廚藝演繹牛排以外的菜式，以及3.超值的訂價策略。
以牛肉為例，在〈LAZO藍佐牛排〉菜單上經常會出現邱兆毅去刻意找來的特有種牛肉讓客人嘗鮮或感受非凡。如這一季他就用了澳洲穀飼700天的奧汀牛肋眼烤製牛排，這種牛採700天全穀物飼養，油脂豐厚、烤好後除肉質口感柔嫩，最重要的是「香」。
邱兆毅領著〈LAZO藍佐牛排館〉的廚藝團隊以當代精緻西餐廚藝技巧「賣力炫技」，並重視菜餚形色與呈盤，所以讓餐廳菜單上牛排以外的菜式顯得「與眾不同」。例如他會設計用迷你甜同盛裝鮭魚韃靼並用魚子醬綴飾，法式甜點的酥盒內裝了燉牛肚後，成了討好取悅客人的Amuse Buche開胃小食。將墨魚燉飯「封鎖」在小球體內，是國外有些高檔法菜餐廳主廚用來愉悅客人的「小技」，〈LAZO藍佐〉雖是牛排館，卻一樣可以嘗得到各式樣在精緻義法餐廳才有的美餚。
「慷慨主義」是〈LAZO藍佐牛排館〉讓客人「一試成主顧」的成功要素之一。午餐套餐5道菜、900元起，晚間套餐6道菜、1280元起。邱兆毅每個月會研發10種以上的Amuse Buche，這些「前菜中的前菜」不會向客人收費，是當「殺必死」給客享用。又例如，旦凡享用套餐的客人，只要加價300元，就可加點用表面覆著一層茶凍的〈香煎鴨肝〉，這鴨肝上桌時還搭配了一〈功夫鴨腿棒棒糖〉，這樣的菜餚、這樣的訂價，確實超值。
(工商 )
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