高雄市岡山區山隙路1巷的可寧衛公司的廠房27日凌晨3時許發生火警，消防局人員出動岡山、燕巢、阿蓮消防分隊到場，迅速撲滅火勢。至於火警發生原因，仍待釐清。

警消調查，該公司人員表示，工作人員於凌晨1時30分休息離開，保全3時40分發現廠房內監視器無影像，才查看並通報消防隊。

所幸，這場火警沒有造成人員傷亡，僅財物受損。起火原因仍待鑑定。

(旺報 )