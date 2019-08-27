岡山廠房凌晨火警 幸無人傷亡 09:522019/08/27 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市岡山區山隙路1巷的可寧衛公司的廠房27日凌晨3時許發生火警，消防局人員出動岡山、燕巢、阿蓮消防分隊到場，迅速撲滅火勢。（林瑞益翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區山隙路1巷的可寧衛公司的廠房27日凌晨3時許發生火警，消防局人員出動岡山、燕巢、阿蓮消防分隊到場，迅速撲滅火勢。至於火警發生原因，仍待釐清。 警消調查，該公司人員表示，工作人員於凌晨1時30分休息離開，保全3時40分發現廠房內監視器無影像，才查看並通報消防隊。 所幸，這場火警沒有造成人員傷亡，僅財物受損。起火原因仍待鑑定。 (旺報 ) #人員 #火警 #岡山 #廠房 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 先關門再避難 學甲火警屋主機警救了一家 19:152019/08/23 社會 台南排水溝染紅 環保局人員鑽箱涵揪出排廢水工廠 19:592019/08/23 社會 颱風天硬要上山賞金針花 差點回不了家 17:352019/08/24 社會 三總松山分院加護病房傳火警 啟動自衛編組無傷亡 17:132019/08/25 社會 港府回應：示威者違法暴力升級警對天鳴槍示警 08:502019/08/26 兩岸 不忍愛妻失智坐輪椅 7旬翁推落妻後跟著跳 08:482019/08/26 社會 香港「荃葵青」遊行 警拘36人 08:482019/08/26 兩岸 賊夜半偷襲 女竟靠一招順利躲過 10:042019/08/26 社會 擔任警察左右手 這些人20年如一日 11:112019/08/26 生活 普悠瑪事故罹難者家屬經營 雲海餐廳驚傳火警 22:462019/08/26 社會 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 老爺不要！ 男無罪竟因這「姿勢」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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