大甲鎮瀾宮董事長顏清標日前暗批郭「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」，要大家用眼睛來檢驗郭的行動！遭外界視為向郭開第一槍。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜表示，郭董聽到顏清標說這些話時，非常感慨，僅表示，「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座」！

台中縣山海屯聯誼會日前在豐原舉行秋節聯誼活動，顏清標致詞時，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，並批國民黨總統初選結束，郭台銘輸了17%，但卻輸不起，還在蠢蠢欲動，他真的要看不下去了！顏更酸郭「有錢是他家的事啦！」，最重要的是立法委員，更重要的是中華民國的總統「要選韓國瑜」。顏舉手高喊「韓國瑜」，台下呼應「蒜凍」。

顏清標的這番表白，遭外界認為是向郭台銘開第一槍，也有助於鞏固藍營團結，許多支持者也紛紛叫好。但聽在郭台銘耳裡，應該百感交集，五味雜陳。

對此，蔡沁瑜日前接受友台電視節目《直播線上》專訪時表示，郭董聽到顏清標說這些話時，僅表示，「就讓他說吧，我們也沒有必要真的要對號入座」！蔡更表示，顏清標選立委時，郭去幫忙站台，這也是郭人生的第一次，然後就是顏清標兒子顏寬恒當選立委後去立法院，顏還拜託說，可不可以去郭的辦公室，來實習一下看看財報，練習一下看看這些數字，那郭當然很歡迎！所以某種程度來說，顏寬恒還算是郭的門徒。蔡沁瑜接著表示，郭看到顏的說話，其實心中蠻感慨的。

(中時電子報)