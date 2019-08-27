國民黨2020總統提名人韓國瑜近期可說是頭尾兩頭燒，黨內和外界都不斷有異音醞釀「換瑜」。今又傳出鴻海創辦人郭台銘兒子郭守正親口對友人說：「確定不會等換瑜了！」，參選可能性越來越高。週刊報導，郭台銘始終未鬆口的關鍵原因，在於尚未說服母親初永真點頭答應，初永真成為韓國瑜整合的最大希望。

據《鏡週刊》報導，郭柯王結盟已到收尾階段，郭台銘脫黨參選總統也已萬事俱備，尚未對外界宣布參選原因為郭董母親初永真還沒點頭答應。知情人士透露，台北市長柯文哲日前與郭台銘私下會面後。柯近日向友人透露，從郭的口氣當中，聽得出郭對國民黨仍有難以割捨的情感，主要因素是來自母親的想法，這也是唯一的參選變數。

國民黨被封查黨產凍結帳戶時，窘迫到發不出黨工薪水。也是初永真特地出借4500萬元，幫國民黨度過難關。據了解，初永真不希望造成藍營分裂，才會對郭台銘獨立參選一事有所保留。

(中時電子報)