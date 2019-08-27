新華社報導，香港警方26日表示，近日激進示威者的暴力行徑不斷升級，警員會衡量實際情況使用適當的武力應對。警方將繼續盡責、努力保護市民生命財產安全，同時呼籲市民站出來向暴力說「不」。

新界荃灣25日發生大規模暴力事件，一名警員曾向天鳴槍示警。香港警方在26日的記者會上被問及為何不先用胡椒噴劑而要開槍，香港特區政府警務處公共關係科總警司謝振中表示，當時警方被大批暴徒攻擊，面對非常嚴重的人身安全威脅，只能選擇開槍。

「當時暴徒人數遠高於警察人數，而且暴徒使用很長的、削尖了的竹枝和鐵枝襲擊警員，這類型武器的殺傷力和暴力程度，遠高於警察的胡椒噴劑。」謝振中說，警方使用武力時會衡量對方暴力的程度，並不一定由最低武力開始，而警方於8月25日採取的武力是適當和正確的。

警務處助理處長麥展豪表示，一些公眾活動如何聲稱和平，都無法掩飾暴徒的暴行。極端暴徒在不少地區向警員、普通市民、記者，投擲大量汽油彈、鋼珠、鐵枝和綁上磚頭的鐵鍊等武器，這些窮凶極惡的行徑全都足以致命。

麥展豪表示，暴徒有組織、有預謀到不同的地方製造事端、肆意堵路，更襲擊一些跟他們意見不同的市民。警方在記者會上播放的視頻顯示，一名普通市民被大批黑衣暴徒圍毆。暴徒不僅針對警員，更針對不相關的店鋪和市民。

他表示，香港社會一向和平有序，穩定安全，暴徒行為衝擊了香港一直引以為傲的法治精神。警方將繼續盡責、努力保護市民生命財產安全，同時呼籲市民站出來向暴力說「不」，不要讓暴徒誤認暴力行徑得到市民支持。

(中時 )