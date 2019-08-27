因運送私菸遭羈押的總統府侍衛室少校吳宗憲（右）、張恒嘉，26日深夜各獲以100萬元交保。（陳君瑋攝）

因運送私菸遭羈押的總統府侍衛室少校吳宗憲，26日深夜獲以100萬元交保。（陳君瑋攝）

因運送私菸遭羈押的總統府侍衛室少校張恒嘉，26日深夜獲以100萬元交保。（陳君瑋攝）

因運送私菸遭羈押的總統府侍衛室少校吳宗憲（右）、張恒嘉，26日深夜各獲以100萬元交保。在法院羈押庭審理時，吳宗憲表示，其實自己因家境不好就讀軍校，2017年考取進入國安局，他按前例向先前承辦免稅品訂購的承辦員請教後，2018年「同慶專案」才接手，自己完全沒有從中獲利，買的1條香菸是親友託他訂的，他是中華民國職業軍人，只是做好長官交付的任務，希望法院還他清白，給予公平審判。（陳君瑋攝）

臺北地檢署偵結國安局私菸案，在押的吳宗憲與張恒嘉自2017年10月「太平洋友邦之旅」專案起，輪流擔任出訪行政參謀，2人於私菸案中擔任聯絡窗口，不但在國安局、特勤中心等各級單位，傳LINE統計訂菸，還不忘照顧「自己人」，在幾個親友、同學群組裡邀約團購，被依貪污罪起訴。臺北地院26日召開移審庭，吳宗憲於庭中表示，「我身為中華民國軍人，只是執行長官的指令，我認為自己無罪」。

檢方認為，除了此次「自由民主永序之旅專案」外，尚有其他專案的訂購名單和資料未尋獲，且此次偵結僅為第一階段，後續還有其他階段必須偵辦，若如律師所說，全案是因吳宗憲的協助，讓檢方順利得到相關證據，擔心吳宗憲的人身安全，應繼續給予羈押。

吳宗憲的委任律師反駁，偵辦期間曾具狀聲請具保停押，因吳宗憲願意當汙點證人，應適用證人保護法，由檢察官給予保護，但被拒絕「我才擔心他被殺。」更需要有完善證人保護措施提供保障，而非在監所裡。

吳宗憲表示，其實自己因家境不好就讀軍校，2017年考取進入國安局，他按前例向先前承辦免稅品訂購的承辦員請教後，2018年「同慶專案」才接手，自己完全沒有從中獲利，買的1條香菸是親友託他訂的，他是中華民國職業軍人，只是做好長官交付的任務，希望法院還他清白，給予公平審判。

張恒嘉承認起訴的客觀事實，但沒有主觀的犯罪意圖，他不知這樣做是違法的，他以為是特別的禮遇。軍中學長之前有說過，正副元首專機出訪回來不用經過海關檢查，他認為既然不是毒品或槍砲彈刀等違法的物品，就不會有問題。

吳宗憲、張恒嘉兩人的律師都主張已自白所有犯罪事實並配合、協助調查，沒有勾串或湮滅證據之虞，請求具保停押。

但檢方認為還有先前四件專機專案尚在偵查中，兩人若交保恐有污染證據或潛在共犯的可能，且去年同慶專案的訂菸名單至今仍找不到，共犯邱彰信（華航前副總）的筆記本也有異常缺頁，因此建請法官續押兩人並禁見。不過，法官裁定吳、張兩人各一百萬元交保。

吳宗憲自白：「訂菸是服從長官」我無罪（中天新聞）

(中時 )