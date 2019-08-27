一向以酥脆外皮、鮮嫩多汁炸雞風靡全球的肯德基，終於也要搭上素食風潮了！肯德基所屬的百勝餐飲集團26日表示，為了擴展素食市場，肯德基亞特蘭大的一家分店將於27日推出素食炸雞，首推素雞塊以及素無骨炸雞，並將視市場反應決定下一步行動，若反應良好可能在美全國推出素食菜單。

It’s Kentucky Fried Chicken but it’s made with @BeyondMeat. It’s confusing, but it’s also delicious. Feast on these Kentucky Fried miracles tomorrow while they last at KFC in Atlanta, Georgia. pic.twitter.com/lC5oYM1cmk — KFC (@kfc) August 26, 2019

據路透社報導，百勝餐飲集團（Yum Brands）將與人造肉公司Beyond Meat合作推出全素炸雞，取名為「Beyond Fried Chicken」，消費者27日可以在亞特蘭大西北部城市士麥那（Smyrna）分店購買素雞塊與素無骨炸雞。

至於新產品口感是否能保持招牌炸雞風味，據法新社報導，肯德基總裁霍克曼（Smyrna）發表聲明表示：「我想我們都聽說了『吃起來像雞肉』…我們的顧客將會很驚訝，吃起來就是肯德基炸雞！。」

自從美國其他速食店也採用「植物肉」（Plant-based meat）等替代肉後，如漢堡王今年初與Impossible Foods推出人造肉的「不可能華堡」（Impossible Whopper）並獲得市場佳評，讓肯德基考慮推出素食產品。

隨著近年全球素食風潮興起，搭上風潮並改採用替代肉的美速食業者也藉此吸引不少減少肉類攝取的半素食主義者消費，如Del Taco餐廳在推出素食菜單後，同店銷售恢復成長。目前美速食業者多採用來自Beyond Meat或其競爭對手Impossible Foods的純素肉類，而在肯德基宣布推出無肉炸雞消息後，Beyond Meat股價26日大漲逾4%。

(中時電子報)