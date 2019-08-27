G7肯定《中英聯合聲明》的存在 籲避免暴力 09:372019/08/27 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 G7領袖在法國比亞里茨會後發表的聯合聲明，當中提及香港局勢，呼籲各方避免暴力。（圖片翻攝自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 七大工業國（G7）領袖周一（26日）就香港情況表態，強調根據1984年的《中英聯合聲明》支持香港自治，呼籲各方冷靜。 據香港東網報導，G7領袖在法國比亞里茨會後發表的聯合聲明，當中提及香港局勢。聲明指出，「G7再一次肯定1984年所簽署關於香港的《中英聯合聲明》的存在和重要性，並呼籲各方避免暴力。」 英國首相約翰遜之後向媒體透露，與會各國領袖都對香港的情況表達「深切關心」，他說：「G7全部成員國都希望支持一個穩定和繁榮的香港，我們全部國家依然支持一國兩制框架。」 (中時 ) #香港 #聲明 #領袖 #中英聯合聲明 #暴力 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國對香港態度的兩面性 04:092019/08/23 論壇廣場 反送中僵局難解 港企獲利降 恐2008年來最慘 04:102019/08/23 財經要聞 《傳產》香港人超愛買台灣不動產，去年取得建物1.6萬坪 15:062019/08/23 財經 香港抗爭未平 深圳舉行「重溫鄧小平關於香港問題重要講話」座談會 10:432019/08/25 兩岸 王振民：國家絕不饒恕 毒害香港青年黑手 14:022019/08/25 兩岸 救援香港經濟 外銀：只剩唯一一招 18:512019/08/25 財經 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 04:102019/08/26 焦點新聞 李嘉誠力守股價 單周三度增持長實 22:402019/08/26 財經 雙城微妙 拉深圳間接打香港 04:102019/08/27 話題觀察 G7落幕挺港 強調中英聯合聲明存在 07:102019/08/27 國際 兩岸熱門新聞 中美貿易戰最新交鋒 美兩個行業受創最重 - 兩岸 G7肯定《中英聯合聲明》的存在 籲避免暴力 - 兩岸 環時：獨家揭祕香港暴力示威者是怎麼串謀的！ - 兩岸 暴力不斷升級 港警：將酌情使用武力 - 兩岸 陸不犧牲香港 不饒幕後黑手 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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