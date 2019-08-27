七大工業國（G7）領袖周一（26日）就香港情況表態，強調根據1984年的《中英聯合聲明》支持香港自治，呼籲各方冷靜。

據香港東網報導，G7領袖在法國比亞里茨會後發表的聯合聲明，當中提及香港局勢。聲明指出，「G7再一次肯定1984年所簽署關於香港的《中英聯合聲明》的存在和重要性，並呼籲各方避免暴力。」

英國首相約翰遜之後向媒體透露，與會各國領袖都對香港的情況表達「深切關心」，他說：「G7全部成員國都希望支持一個穩定和繁榮的香港，我們全部國家依然支持一國兩制框架。」

(中時 )