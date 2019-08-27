真是不想活了！一名男昨天深夜欲闖入我國戰力最強的特戰指揮部營區，並想搶奪衛哨槍械，結果遭到打趴制伏。

陸軍航空特戰指揮部所屬特戰指揮部武漢營區於昨（26） 日11點多深夜，遭一名李姓男子持一把短刀，偷偷尾隨躲藏在收假人員車輛後方，意圖想闖入龍潭的特戰指揮部營區，遭到衛哨發現後，李男竟然持刀威脅哨兵，並上前強行搶槍，當場遭到陳姓哨長及值星官合力制伏，並通報警方帶回處理；全案現由龍潭分局中興派出所偵辦中。

特戰部隊是我國陸軍戰力最強的部隊，成員全都接受過嚴格的跳傘，叢林戰鬥，與各種特種戰技，尤其擅長搏擊與散打，李男持刀前往特戰部隊搶槍，只能說他不長眼，衛哨安全待命班也充分發惠平時訓練戰技，輕易地就將李男打趴在地逮捕送辦。

航特部肯定此次門口衛哨兵善盡職責，緊急應變處置得宜，有效防範營區安全危安事件，本部將予以公開表揚議獎；另將援引為例，持恆加強營區門禁管制與衛哨執勤應變能力訓練，確保營區整體安全。

(中時電子報)