香港社會混亂未息，警方在過去2日的示威衝突中，共拘捕86人。據香港東網報導，前晚(25日)有大批示威者聚集、防暴警曾舉黑旗警告的深水埗，昨日(26日)晚上9時許，又有數十名市民在深水埗警署對面的行人天橋聚集，高叫口號聲援被捕人士，並重申5大訴求。

報導稱，期間有示威者用雷射筆照向深水埗警署，並有人用圍欄堵塞西九龍中心對面欽州街南向馬路，有示威者用雷射筆射向一名電視台女記者，另有一名示威者叫同伴撒離，雙方發生口角並有肢體衝突。大批防暴警於昨晚11時40分到場準備清場。於今晨零時許，防暴警清場期間拘捕1名女子，警員沿鴨寮街向南昌街方向推進，示威者陸續散去。

另外，在黃大仙方面，昨晚10時許，約200名示威者包圍黃大仙中心南館管理處，要求職員交代為何稍早前有保安員讓警員進入商場拘捕示威者。但職員只把一個電話號碼交給示威者，叫其致電該號碼了解。其後，部分示威者破壞管理處設施，以及在牆上貼上便利貼後離去。

稍後，逾百名示威者聚集在黃大仙沙田坳道附近，對黃大仙紀律部隊宿舍高聲叫囂，部分人用雷射筆照射外牆。今晨零時許，防暴警在黃大仙中心外展開驅散行動，有示威者逃入港鐵站內逃避追捕，消息指，1名男子在附近一天橋被捕。約凌晨1時，防暴警在龍翔道一天橋上截查返家市民，有市民被阻回家與警爆罵戰，近半百市民仍聚集在沙田坳道近紀律部隊宿舍對面。至凌晨2時15分，黃大仙沙田坳道聚集市民已離開，現場回復平靜，數部警車則停泊在紀律部隊宿舍對開戒備。

此外，藍田康雅苑有居民投訴，昨晚深夜時分，一批男女青年在街上不停呼叫示威口號，附近屋苑相隔數分鐘就有人和應，四圍都有人吵鬧，擾人清夢。

(中時 )