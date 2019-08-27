高雄市長韓國瑜日前到美國商會演講，中英文夾雜的演講方式引發討論。行政院長蘇貞昌認為，若是小女生講很可愛，但是國民黨提名的總統參選人，就沒有這麼可愛，「讓美國人笑死了」。對此，國民黨前立委孫大千認為，從這群政客黑韓的手法和心態，再次證明，2020年選舉是場庶民的自決運動。

韓國瑜近日頻遭抹黑批評，日前受邀出席美國商會午宴時，被質疑將付他學費的美僑俱樂部說成美國商會。對此，孫大千在臉書指出，從這群政客黑韓的手法和心態，再次證明2020選舉，就是一場庶民的自決運動，庶民將用自己的力量，爭取屬於自己的地位和尊嚴。

孫大千提及，韓國瑜早年曾在美僑俱樂部打工過，怎麼可能分不出美國商會和美僑俱樂部的不同。而韓在演講時提到他求學時的打工經驗，只不過是想要拉近和美國商會成員的距離。孫大千認為，若連這樣也要扭曲栽贓，只是為把韓國瑜塑造成為一個土包子的形象，這樣的人，傷害的不只是韓國瑜，還有許許多多的台灣人民。

孫大千也認為，在致詞的時候，不管是國台語交雜或者是中英文交替，只是為了表達誠意，方便溝通。若連這種庶民大眾平常習慣使用的講話方式，都要被貶低成為不入流，不禮貌，或者是沒學問，這樣的人，羞辱的不只是韓國瑜，還有千千萬萬的庶民百姓。

「蘇貞昌更是一副唯恐天下不亂的樣子」。孫大千直言，美國商會的會員都不出來講話，到底干蘇貞昌什麼事？蘇貞昌的英文能力恐怕更是好不到哪裡去。

(中時電子報)