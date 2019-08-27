法國女將茉蘭登諾維奇。（美聯社）

美網首輪一開打，近況不佳的德國女將可貝兒(Angelique Kerber)又失手了，被法國女將茉蘭登諾維奇(Kristina Mladenovic)以7-5、0-6、6-4三盤擊敗。雙方打了2小時23分鐘，雖然不算慘敗，但首輪出局就已讓可貝兒十分難堪。

可貝兒3年前首登球后，但她表現一直不穩，前年在后座角力一陣子之後，排名大幅下滑而開除教練，去年又勇奪溫網冠軍並爬回世界第2。今年可貝兒再落入下沉階段，四大滿貫賽幾乎都被打得很慘，除了澳網之外，法網首輪出局，溫網次輪出局。可貝兒在美網名列第14種子，基於女單的「前球后」特別多，她仍成為第一個被爆冷的前球后。

「網球就是這樣了，每一年、每一場都是全新開始，我自認過去10天準備的不錯，但對手的策略很好，我只能盡快忘掉這場比賽。」可貝兒對於失敗也沒什麼可說的。茉蘭登諾維奇沉穩應戰，面臨12次危機足足救下10個破發點，即使第2盤被賞了大鴨蛋，仍在決勝盤擊倒對手。

(中時電子報)