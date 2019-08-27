台南一名酒店女服務生小巧（化名），與日籍客人到夜店續攤喝到爛醉，坐在店前，竟遭1名騎機車路過的現役軍人「撿屍」，帶到摩鐵乘機性侵。隔天小巧醒來詢問發生何事，軍人明明沒戴保險套，還跟小巧說做了2次，2次都有帶套，更無恥說還剩一個保險套，想清醒時再做一次。

小巧事後冷靜應對、蒐證，隔天向工作的酒店求助報警。台南地院依照陸海空軍刑法軍人乘機性交罪判該名軍人4年徒刑，上訴台南高院遭到駁回。

判決指出，2017年11月初，小巧與到日式酒店消費的日籍客人到安平區夜店續攤，小巧在夜店內喝了香檳、調酒、烈酒等大量的酒，凌晨5點爛醉坐在店門口。

1名當時為現役軍人的吳男騎機車經過，將機車停好後走向小巧，還向夜店店員謊稱是是小巧的友人，之後就叫來計程車，將小巧帶往汽車旅館。

近中午時間小巧醒來，發現自己全身赤裸、下體疼痛，她問吳男「做了幾次，有沒有戴套，你是誰」，吳男回說做了兩次有戴保險套，更說還有一個保險套，想要在清醒的時候做做看，遭小巧拒絕後，還要求「幫他吹」。

而吳男在警詢時則供稱，2次性行為都沒有戴保險套，第一次沒有射精，第二次射精在她陰道內；小巧詢問時，怕她緊張就騙她說兩次都有戴保險套。

台南地院審理後依現役軍人犯乘機性交罪，判吳男4年有期徒刑，吳男上訴，高等法院台南分院駁回。

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(中時電子報)