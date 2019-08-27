鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲三方結盟成形，考量「換瑜」機會不大，三方將以「台灣第三條路」為號召，郭台銘預計9月宣布進攻2020，並以手機發動連署。郭台銘辦公室表示，宣布參選與否的最後期限確實為9月17日，目前郭台銘仍在慎重思考中。

據《鏡周刊》報導指出，郭台銘參選總統箭在弦上，他將以無黨籍身分登記參選，郭陣營日前委託聯電榮譽副董宣明智製作手機連署APP，用科技衝破28萬連署門檻。關於三方的競選團隊分工，以及立委名單，將是接下來討論焦點。

對於郭台銘因換瑜機會不高，改直接投入獨立參選，郭台銘辦公室表示，郭台銘與其子郭守正從未針對換瑜有過期待，也未對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本。

不過當媒體追問是否可能發動連署和宣佈參選明年總統大選，郭辦則說，是否宣布參選的最後期限確實為9月17日，目前郭台銘仍在慎重思考中。

(中時 )