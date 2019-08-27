之前在網路造謠行政院長蘇貞昌與總統府秘書長陳菊的，警方48小時內破案。最近國民黨起底製造並流傳抹黑國民黨的影片，來源是號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」，國民黨向警方報案。然而，48小時過卻查不出謠言元凶，國民黨發言人洪孟楷批，民進黨政府處理網路偵查也大搞雙重標準！

洪孟楷說，近期網路瘋傳一支毀謗國民黨的影片，內容嚴重偏頗且不是事實，上週五（23）已經向刑事局報案，但截至目前為止卻還沒有任何進度回覆。反觀之前蘇貞昌摔筆影片、陳菊私菸案網路消息，皆是48小時內警方揪出原始發文者，並且移送法辦。

洪孟楷問，一樣都是網路消息偵查，為何處理進度藍綠有別？真的是「有關係就沒關係、沒關係就有關係」嗎？國家機器做事還要分顏色，就是逼全民與政府為敵。

他舉例，網路轉傳蘇貞昌出席告別式簽名摔筆影片。未經提告，刑事警察局主動偵查，不到48小時就查出詹姓工程師涉嫌重大；而一位19歲網友在八卦板PO文影射陳菊與「吳宗憲」在政治上有特殊關係，即便網友一天後公開道歉，但陳菊辦公室提告，一樣48小時內，警方及查出並函送法院。可以看到，只要當事人是民進黨政府大官，警方馬上動起來，最速件辦理，是拍馬屁？還是「別讓綠官們不開心」？

洪孟楷說，反觀國民黨提告至今已經超過48小時許多，卻仍沒有進一步消息和下文，這樣的「假新聞」，不就是民進黨政府口口聲聲說要禁止，但這樣的效率，怎麼有辦法嚇阻？還是「民進黨的案件該辦，國民黨的案件就該放」？偵查還要分藍綠，這就是最嚴重的雙重標準。

洪孟楷批，如果連辦案也有雙重標準，人民怎麼保障自己的權利？明年的一月十一日，就是下架傲慢政府的關鍵時刻。

(中時電子報)