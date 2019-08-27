大陸媒體《環球時報》27日「揭祕」報導，「沒有大台」這是香港示威者一直掛在嘴邊的說法，意思是他們的行動沒有統一的策畫與指揮者。但有港媒也提出，亂港勢力要「勇武」時便衝擊，要「和理非」(和平、理性、非暴力)時就和平，幾乎操縱自如。所謂一切行動都是「市民自發」，正如他們手持棍棒、燃燒彈等武器卻硬說「手無寸鐵」一樣，假得不能再假。

報導稱，從打砸立法會、衝擊中聯辦，到圍堵機場、毆打大陸遊客和記者、襲擊員警，香港暴徒「野貓式」的行動看似沒有章法。但《環時》採訪觀察發現，他們的活動有著極其嚴密的組織性。

報導指出，香港「暴力分子」線上主要的串聯工具是Telegram與連登。「Scott Scout認證哨兵資訊主頻道」是香港示威者的一個Telegram群組，成員數已超過14萬。該群組在介紹中稱，「成立目的是為提供客觀現場資訊及情報，以確保現場受阻訊息流通」，「本頻道不會慫恿做任何行動，一切行動交由現場手足全權決定」。但在任何一次暴力活動中，這一「哨兵」群組都有人向其他示威者通風報信，頻率是以分鐘為單位。員警每一次部署和行動都會被標注地點、配上現場圖片發到群組中。

報導說，在另一個「大消物」群組中，每次暴力示威前有人早早就公布頭盔、藥水等物資的蒐集地點。當準備撤退時，該群組又會發布供撤離的上車地點，資訊細緻到「可接載人數」。

報導指出，今年6月11日，香港警方曾拘捕一名22歲男子。他是Telegram一個大群組的管理員，涉嫌在群組裡串謀其他成員計畫衝擊立法會和阻塞主幹道，以「串謀公眾妨擾」罪名被捕。

報導表示，Telegram群組在香港，突破2萬人並不罕見。此類大群組被稱為「公海」。 Telegram過多「毀屍滅跡」的功能增加了警方蒐證難度，它也成為恐怖分子及罪惡的溫床。

《環時》調查報導稱，除了Telegram，「連登」討論區(LIHKG)是香港「暴力分子」另一個網上聚集地。「連登」充斥謠言，內容十分情緒化，極度缺乏理性與常識。「Telegram負責聯絡策畫，連登論壇負責煽動召集，臉書負責宣傳展示。」一名知情人士總結各個網路平台在活動中扮演的角色。

《環時》報導質疑「沒有大台」是真的嗎？23日晚「香港之路」活動開始前，Telegram群組裡出現了谷歌表格，即時統計每個集合點到達多少人、缺多少人。線上下，也有穿西裝、戴口罩的人在現場指揮。處處安排周密，線上線下配合嫺熟。

「我覺得『沒有大台』不是真的。」香港資深大律師湯家驊受訪時說，示威者背後一定有人提供資源。他們表面看起來很分散，但其實組織性非常強，並且很懂得如何利用民眾的情緒、不理智的行為。香港立法會議員何君堯也持同樣觀點。

(中時 )