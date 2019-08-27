雲頂集團「世界夢號」4300多名旅客，昨天因移民署電腦大當機，無法順利通關，造成行程大delay。（劉宥廷翻攝）

雲頂集團旗下15.1萬噸級的「世界夢號」，昨（26）日以高雄為母港展開四天三夜到日本那霸行程，未料昨下午在高雄港進行通關護照查驗，電腦竟然大當機，4339多人卡在碼頭無法順利出海，行程整整大延遲5個多小時，旅客實在氣炸大罵「好像被綁架」，雲頂集團及旅行社最後認賠，每房賠償6000元。

高雄港務分公司指出，該郵輪原定下午1點搭載4000多名遊客出港前往日本琉球，但移民署查驗電腦當機，導致出境查驗改為人工方式，港務人員和移民署人員合理下，每小時查驗700人，該船延至傍晚6點出港。

旅行業者指出，這艘「世界夢號」8月26日從高雄港出發至日本那霸，預定昨天下午1點出發，但移民署表示中華電信的光纖網路壞掉，無法做即時證照查驗，只能改做人工證照查驗，但碼頭塞的太多人，延到6點15分才開船。

旅行業者認為，比較理想做法是先讓客人上船，在船上做證照查驗工作，畢竟這艘船是四天三夜，基本上證照是船方收起來，若證照有問題，會通知船方也不會讓他下船。

捷利、雄獅、永業、良友、上順等5家旅行社，總計接待4200多人、1600間房，每間依等級收費，2萬1800元至8萬8000元不等。業者共同認賠，先由雲頂集團代墊，每房賠償6000元，可在船上抵用消費，包括餐廳、免稅店、SPA按摩等服務。

雖然旅行社及郵輪公司緊急做處置，但旅客心情也大受影響，認為行程被耽擱，大罵移民署「怎麼會因為網路問題，把4000多人綁架在碼頭，危機處理能力太差」，遊玩的興致大受影響。

(中時 )