對於很多NBA球員而言幫助球隊闖進季後賽已經是一件很不容易的事情了，更別說想要在季後賽單場得分超過40分以上，現役球員當中有多少人有在季後賽單場超過40分以上的實力呢？結果出爐，季後賽得分之王詹姆斯以27次遙遙領先群雄，甚至一人獨挑杜蘭特、哈登與韋斯布魯克昔日雷霆三巨頭。

詹姆斯生涯季後賽總得分6911分高居NBA史上第一，例行賽總得分32543名列史上第四，是一位名符其實的得分機器，他在季後賽27次單場得分超過40分，其中11場得分超過45分，生涯第一次闖進季後賽就有2場得分超過40分，2009年季後賽4場得分破40分，去年更加神勇，當時身穿騎士戰袍的他，竟有8次得分破40分，實在太恐怖了。

排名在詹姆斯之後的是杜蘭特，他在效力於雷霆時期有7次，改披勇士戰袍之後有4次，今年季後賽與快艇的系列賽第五與第六戰分別攻下45分、50分，50分更是他生涯新高紀錄。

排名第三的是火箭哈登的8次，生涯第一場季後賽得分破40分是在2015年與小牛系列賽的第三戰，當時他攻下了42分，火箭2分之差險勝，目前正值巔峰時期的他，如果沒有受到太嚴重的傷勢，這項紀錄將會持續推高。

連續三季完成場均大三元的韋斯布魯克，生涯7次季後賽得分超過40分，2017年與火箭2次，去年和爵士又有2次，但這4場的投籃命中率都低於45%。

史提芬柯瑞是NBA史上最強大的三分神射手，生涯6次季後賽得分破40分，第一次是2013年與馬刺交手的第一場，柯瑞砍進44分、11助攻，馬刺教頭帕波維奇直呼不可思議。

(中時電子報)