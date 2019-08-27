台灣師大跆拳道隊和炫武道館準備體表會演出。（體育署提供）

周星馳的少林功夫加唱歌跳舞逗樂了觀眾，那流行舞蹈結合跆拳道的表演有搞頭嗎？下月21日在台北小巨蛋登場的「SUPER STAR體育表演會」，台灣師大跆拳道隊就要和炫武道館、韓國知名團體K-Tigers合作演出，讓大家一睹「武跆合一」的魅力！

K-Tigers是以流行舞蹈結合跆拳道的表演風格聞名，將在這段表演壓軸，炫武道館的小朋友率先登場，師大跆拳道隊則承先啟後。教練吳珊慧說：「藉由不同團隊的表演，希望帶給大家不同的視覺饗宴。」

舞蹈方面，特別編排多樣化的動作，像是踢靶搭配著音樂、擊破剪接的特效，還有防身術等等，將帶給觀眾全新的視覺、聽覺饗宴。「和上次相比，雖然今年沒有和藝人合作，仍然希望在舞台上有很不錯的效果，獲得滿堂彩。」吳珊慧表示，對於每一位成員都相當信賴，相信他們一定會展現出極佳的狀態。

2019體表會跆拳道由國立師範大學跆拳道隊、炫武道館共同演出。（體育署提供）

「這次的表演，我們將與韓國很有名的團體K-Tigers合作，他們的實力很強，這是一個很好的經驗。」師大對練隊長張恩瑋表示，藉由和知名團體合作，可以汲取不一樣的經歷，更能從不同動作當中，學習到優秀團隊是如何讓觀眾留下深刻的印象。

師大品勢隊的隊長張誌麟高二時選上亞青雙國手，在公認品勢及自由品勢兩個項目當中，分別得到第二名及第三名的佳績，這次是他繼大一之後，第二次參與體表會的盛事，負責編排品勢隊的表演內容，除了基本招式之外，還會加入跆拳舞蹈，增添多樣性。他說：「這樣比較大型的體表會，需要的專業度更高，將以實力比較好、比較能撐場面的選手去參加。」

來自炫武道館的郭彥妤，今年將升上高一，曾在世界少年女團及亞青女團，分別獲得第二名及第一名的成績，比賽經驗豐富。她說：「第一次參與比較大的表演，會很緊張，怕會在上面打錯或沒跟上。」當天將表演正拳、手刀、轉身和踢擊，雖然是基本的動作，但是在大場面的舞台上，仍然需要靠平時不斷的累積，才能發揮的行雲流水。從幼稚園就開始接觸跆拳道的她，對於體表會的到來既是緊張又是期待。

師大品勢隊梁長厚負責規劃炫武道館的表演內容。他表示，小朋友們缺少在大舞臺表演的經驗，可能會以傳統品勢、平常的訓練動作去編排，讓他們比較容易抓到動作的要領和音樂的節奏。表演中，小朋友們除了以品勢動作為主軸，還有踢擊和隊形的變換，這些不一樣的形態及動作，為的是讓表演更豐富多元。

「這是我第一次編排，之前都是學長們帶著我一起參與，當作是一種學習，也蠻有挑戰性的。」梁長厚說。

今年升國小四年級的黃子熒說：「這次很高興可以跟大姊姊、大哥哥們一起在體表會上表演。雖然有一點點緊張，但是在教練和學長姊的鼓勵下，應該就比較不會緊張了。」稚氣的外表下，面對鏡頭毫不怯生，準備和大哥哥、大姊姊們一起在小巨蛋的舞台上大展身手。

師大跆拳道隊、炫武道館成員及知名團體K-Tigers將於9月21日登上小巨蛋舞臺，想要看他們帶來精彩的表演，記得鎖定體表會的演出。更多資訊請搜尋i運動資訊平台FB粉絲團（https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）。

(中時電子報)