美國之音今天報導，大陸是全世界最大的豬肉消費國，平均每年要吃掉七億頭豬，從4月起，大陸豬肉「一天一個價」地往上漲。這幾天達到幾個月來的最高點。

大陸農業部23日公布的資料顯示，豬肉批發價格比上個月上漲了26％，達到每公斤30.79元（人民幣，下同，約合新台幣142元）。大陸政府正在採取措施，抑制豬肉價格上漲。約29個省市區推出各種形式豬肉補貼。近日，福建省莆田市推出在國營平價商店限量購買豬肉的舉措，每人憑身份證限購合計2公斤。 一些人質疑大陸是否退回到毛澤東治下物資匱乏的票證時代。

「豬肉限購感覺很好，國家發生災難老百姓能出的力氣太小了，少吃點豬肉不是不能活」，一位新浪微博用戶說，「我相信大陸有十四億護旗手就有十四億肯和國家一起挨苦的人。」

大陸官員說，豬肉價格上漲主要受非洲豬瘟的影響。但這輪豬肉漲價也和愈演愈烈的美陸貿易戰密不可分。

今年2月到5月，大陸買家共取消了4513噸美國豬肉訂單。直到本月初，才恢復採購了1萬零200噸美國豬肉。目前大陸對美國豬肉徵收62％的關稅。

23日，兩國經貿緊張關係再度升級。美國總統川普宣布進一步上調大陸輸美商品關稅、「命令」美國企業撤離大陸。面對這一最新態勢，大陸國營媒體繼續保持強硬立場。

26日，央視「國際銳評」發出「大陸決不吃蠻不講理這一套」的論調，不點名地抨擊了川普。「那些深陷霸道邏輯的美國政客該醒醒了」，央視新聞主播說，「如果美方一些人仍然沉迷於只許州官放火，不許百姓點燈的幻想，那麼等待他們的將是中方的奉陪到底。」

一天前，新華社發表評論文章說，美方加徵關稅的決定暴露出「美式貿易霸凌的真面目」。文章承認，大陸經濟短期內會有痛感，但長遠看來，「經濟長期向好大勢沒有變，更不會變。」

「大陸經濟的強大韌勁和巨大潛力，是我們堅決反制的最大底氣，」新華社說。

美國之音稱，一位線民說：「老百姓安居樂業才是反制的最大底氣。經濟是否堅韌，只有一個衡量標準：老百姓是窮了還是富了，而不是政府窮了還是富了。」

有人說得更加直白：「反制？老百姓是炮灰」。還有人貼出一盤黃瓜、木耳炒雞蛋的照片，感慨道：「每天都在懟美帝，HK，我們都熱血沸騰啊，但是現實就是今晚點了一份木須肉沒有肉啊。國家需要關注一下二師兄的價格了。」

有關豬肉價格飆漲的段子充斥著中文互聯網。一則網路惡搞視頻顯示一對青年男女在豬肉攤上像選鑽石一樣挑選一小塊價格驚人的豬肉。

「豬肉價格漲得太厲害了，現在要改吃青菜了，無肉不歡的日子已經沒了」，一位新浪微博用戶說。

(中時 )