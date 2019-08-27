第三分局舉辦「推動警勤工作及表揚績優義警人員聯誼活動」，場面溫馨。（馮惠宜攝）

台中市警察局第三分局為嘉勉義警對治安的貢獻，8月26日舉辦「推動警勤工作及表揚績優義警人員聯誼活動」，台中市政府參議唐益滄特別代表市長盧秀燕前來頒發資深及績優義警17人，對他們無怨無悔協助警方維護治安予以感謝，晚宴中多名義警也上台高歌「你是我兄弟」，獲得滿堂喝采。

該場聯誼活動還匠心獨運安排「詹姆士樂團」薩克斯風樂器演奏，以典雅熱絡之音樂饗宴，表達對義警人員協助警察打擊犯罪、摘姦發伏的奉獻致上最大敬意。

第三分局分局長陳武康表示，台中治安穩定進步中，各項重點工作肅槍、緝毒、打詐、掃黑成績在六都中都是名列前茅，犯罪指標發生數也是6都最低，期許警民持續為臺中治安打拼。

晚宴中更有義警不約而同，上台高歌演唱「你是我兄弟」，獲得滿堂喝采，展現協勤義警人員多才多藝的一面。會場在溫馨、優雅樂章中伴隨歡樂聲，洗滌了平日協勤勤務緊繃的壓力、凝聚了向心力，2百多名義警非常感謝分局所舉辦的聯誼活動，齊一表達將賡續協助警察為治安的打拼。

(中時 )