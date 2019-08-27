美國網球天后小威廉絲(Serena Williams)與俄羅斯女將莎拉波娃(Maria Sharapova)在美網首輪對上，雖然話題十足但是過程很無聊。37歲又產後發胖的小威依舊把莎娃打著玩，僅花費59分鐘即以6-1、6-1打敗莎娃。

莎娃向來把小威視為勁敵，儘管小威也會爆冷輸給其他人，但這是她連續第19次擊敗莎娃。小威說過她很喜歡和莎娃比賽，可能是除了彼此熟悉之外，莎娃每次都被她痛打一頓的原因。莎娃在第2盤最後一分的生死關頭依然出現雙發失誤，跟以前沒什麼變。

小威賽後說：「我的對手是5次大滿貫單打冠軍，戰績彪炳所以我預期這仗會很嚴峻。我在比賽中超級專注、超級專心，因為這一仗異常艱辛。我每次碰到她一定拿出最好表現。」

言下之意是小威每次碰到莎娃就必定腎上腺素爆發，她連用兩次「超級」來形容自己的狀態。從表面上看來莎娃根本沒資格被小威當成對手，然而小威其實是無論如何都不想輸給莎娃。小威名列第8種子，但跟今年溫網一樣，小威的排名只是掛好看的，她永遠都是奪冠大熱門。

(中時電子報)