迪麗熱巴自曝私下就是普通女孩。(圖／翻攝自微博)

大陸女星迪麗熱巴擁有混血般精緻五官和姣好身材，每個角度都美堪稱「零死角女神」，自然不做作個性吸引不少粉絲喜愛，不過身為光鮮亮麗的女明星，私下的她卻和台上不一樣，近日她也在節目《送一百位女孩回家》中，公開自己真實面貌，讓網友都笑說「真是個耿直的女孩啊」。

外界認知的女明星就是全身名牌，每天打扮得光鮮亮麗，迪麗熱巴坦言她沒當明星前，也是這麼想，不過她做為藝人後，私下生活還是跟正常女孩一樣，不僅沒有全身名牌，穿的還是飯店裡的室內拖鞋，她也透露和大家想像得不一樣，私下不會去美髮院做高級保養，自己都是用普通洗髮精洗頭，有時甚至不洗。

而她私下也儘量不化妝，「因為平時都在化妝了，就會覺得起碼有一天讓皮膚呼吸一下」，迪麗熱巴也說自己就是普通的女孩，只是大家看到她時都是妝髮齊全，而她自然地公開自己的真實面貌，讓網友都笑說「是個真性情女孩啊」、「哈哈哈哈，耿直的女孩，暴露太多了」、「就是喜歡妳又普通又可愛的樣子」。

(中時電子報)